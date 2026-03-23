Italia-Irlanda del Norte y la derrota de Belfast: la primera eliminación histórica de la selección nacional en la fase de clasificación para el Mundial

El decisivo partido de Belfast, programado para el 4 de diciembre en Windsor Park, sufrió sin embargo un giro inesperado: el árbitro designado, el húngaro István Zsolt, quedó retenido en Londres por la niebla y no pudo llegar al estadio. Para no aplazar el partido, los equipos saltaron al campo de todos modos con un árbitro local. El encuentro se convierte así formalmente en un amistoso. En realidad, ese partido tendrá muy poco de amistoso y pasará a la historia como la «Batalla de Belfast» por la dureza de los choques y la hostilidad de una parte del público norirlandés.

Foni, esta vez, acierta con la alineación inicial, reforzando la defensa con Corradi y, sobre todo, con Rino Ferrario, el defensa de la Juventus apodado «Mobilia» y que pasó a la historia como «el León de Belfast» por la resistencia física mostrada en ese partido y por haber hecho frente incluso a una invasión de campo.

Italia se adelanta con un gol de Ghiggia, pero Cush empata de inmediato. En la segunda parte, Montuori marca el 2-1 tras una asistencia de Schiaffino, y luego Cush vuelve a empatar el partido (2-2). Los Azzurri rozan la victoria en los últimos minutos con un espectacular disparo de Bean al poste, mientras que la retransmisión de Nicolò Carosio transmite la imagen de un partido muy duro, casi fuera de control.

«Están golpeando a nuestros jugadores», afirma en directo la famosa voz del fútbol italiano.

Solo Ferrario y Chiappella respondieron con la misma moneda a los rivales norirlandeses.

«El ambiente estaba al rojo vivo —recordará Chiappella—.A mí mismo me expulsaron mientras los irlandeses se cebaban con el portero Bugatti. Bean estrelló un balón en el poste, podríamos haber ganado. Pero el partido no contaba para la clasificación y fue un empate inútil».

El 2-2 final, aunque carece de valor oficial, muestra sin embargo a una selección viva y competitiva. Si se hubiera disputado el partido oficial, el empate habría clasificado a Italia, ya que pocos días después los Azzurri se impusieron con autoridad a Portugal en San Siro (3-0 bajo la niebla, con un doblete de Gratton y un gol de Pivatelli).

La clasificación del grupo 8 queda ahora así: Italia primera con 4 puntos, Irlanda del Norte y Portugal (ya eliminado) le siguen con 3. A pesar de la ventaja de tener dos resultados de tres a su alcance, Foni debe lidiar con ausencias muy importantes —Gratton, Cervato y Chiappella— y con un ambiente abiertamente hostil. Además, las peleas y el ambiente hostil que se vivieron en el primer partido de Belfast pesarán como una losa sobre el partido decisivo del 15 de enero de 1958.

Acusado de defensivismo, el seleccionador opta por decisiones valientes y arriesgadas: alinea a dos jugadores del Inter como Vincenzi y el debutante Invernizzi y, sin tener en cuenta el riguroso clima invernal de Irlanda del Norte, saca de inicio al italo-brasileño Dino Da Costa. El ataque azul parece repleto de talento, pero poco adecuado para un contexto físico y climático prohibitivo. El frío, la lluvia, un campo convertido en un lodazal y un arbitraje de Zsolt marcadamente local completan el panorama decididamente adverso para la selección italiana.

Los Azzurri empiezan mal y encajan dos goles en la primera media hora, obra de McIlroy y Cush. En la segunda parte, Da Costa reabre el partido aprovechando un error del portero rival, pero la expulsión de Ghiggia, el héroe del «Maracanazo» de 1950, especialmente en el punto de mira de los rivales, por una falta de reacción, complica definitivamente la remontada. En inferioridad numérica, los Azzurri no logran empatar y caen por 2-1.

«Era el destino —diría Chiappella—. Cervato y yo nos habíamos lesionado, y tuve que quedarme en Abano para recuperarme. El seleccionador tuvo que prescindir del bloque de la Fiorentina y convocó a dos jugadores del Inter para hacer frente físicamente a los norirlandeses. Al mismo tiempo, alineó a tres delanteros, Ghiggia, Pivatelli y Da Costa, y dos mediocampistas ofensivos: Montuori y Schiaffino. Gente buena, pero poco adecuada y demasiado frágil para ese clima».

Así se consuma la «derrota de Belfast»: Italia, dos veces campeona del mundo, queda eliminada por primera vez de la fase final de un Mundial, verá por televisión cómo la Brasil del astro naciente Pelé conquista su primer Mundial y vivirá una de las páginas más amargas de su historia futbolística. En cambio, quien celebra es Irlanda del Norte, que se clasifica para Suecia de forma excepcional junto con todas las demás selecciones británicas.

EL MARCADOR

Belfast (Windsor Park), 15 de enero de 1958, 14:15 h

IRLANDA DEL NORTE-ITALIA 2-1

Goles: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

IRLANDA DEL NORTE: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Sel. P.D. Doherty.

ITALIA: Bugatti (Nápoles), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bolonia), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Roma). Comisión técnica de la Federación, entrenador: A. Foni.

Árbitro: Zsolt (Hungría).

Espectadores: unos 43 000

Notas: expulsado Ghiggia en el minuto 68



