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1958 Irlanda del Nord Getty Images
Paolo Camedda

Traducido por

Italia-Irlanda del Norte y la derrota de Belfast: la primera eliminación histórica de la selección nacional en la fase de clasificación para el Mundial

Italia se prepara para la repesca del Mundial contra Irlanda del Norte, un rival que le trae un recuerdo muy amargo

«Irlanda del Norte es un equipo muy físico, que nunca se rinde. Está a nuestro alcance, tenemos que darlo todo. Ahora hay que pensar en la semifinal y, después, esperamos poder hablar de Bosnia y Gales. Sabíamos que tendríamos que pasar por la repesca y miramos hacia adelante con confianza» —Gennaro Gattuo, seleccionador de Italia, tras el sorteo de la repesca europea para el Mundial de 2026


De Irlanda del Norte-Italia a Italia-Irlanda del Norte. Sesenta y ocho años después, entre los Azzurri y la fase final del Mundial seguirá estando el Green & White Army, como se conoce desde siempre a la selección británica. Si bien es cierto que, para clasificarse para el torneo, habrá que superar también al ganador de la otra semifinal de la ruta A entre Bosnia-Herzegovina y Gales, en un primer momento Italia deberá vencer al Ejército Verde y Blanco. 

Hoy, como entonces, Italia es favorita y buscará la victoria, con una doble diferencia sustancial respecto al precedente. En 1958 el partido se jugó en Belfast; esta vez, en cambio, se disputará en el New Balance Arena de Bérgamo, en casa, y con un ambiente favorable, una ventaja nada desdeñable para el equipo del seleccionador Gattuso.

Además, el partido que pasó a la historia como «la derrota de Belfast» se disputó al final de la fase de clasificación, mientras que el que enfrentará a Italia el próximo 26 de marzo será un partido de desempate, es decir, un partido a un solo partido con eliminación directa. 

Sin duda, en primavera Italia se enfrentará a un rival que nunca ha sido fácil en su historia, al que ya se enfrentó en su mala racha durante la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Y la dolorosa derrota de hace 68 años, que llevó a los Azzurri —por entonces bicampeones del mundo— a quedar eliminados por primera vez en una fase final del Mundial (en 1930, en Uruguay, habían renunciado a participar debido a las dificultades y los peligros del largo viaje a Sudamérica), aunque se produjo en un contexto decididamente desfavorable, sigue sonando hoy como una advertencia para no subestimar este importante compromiso.


  • LA ERA DE FONI Y EL AMPLIO RECURSO A LOS JUGADORES LOCALES

    Tras el decepcionante Mundial de 1954, que terminó con la eliminación en la fase de grupos tras perder la eliminatoria contra Suiza, la Federación confió la selección nacional a una comisión técnica dirigida por Alfredo Foni, con el objetivo de relanzar a Italia tanto en el plano técnico como en el de los resultados. Foni, que venía de ganar dos Scudetti con el Inter en 1952/53 y 1953/54 basados en el llamado «catenaccio», es decir, un sistema táctico que prevé el uso de un líbero detrás de los tres defensas centrales y de un extremo, denominado «ala táctica», en la banda derecha, buscó en la Azzurra una síntesis entre la tradicional solidez defensiva —confiada a los mejores defensas del Inter, la Juventus y la Fiorentina, los equipos más fuertes de la época— y un ataque más creativo.

    La escasez de delanteros centro de alto nivelen el fútbol italiano de lasegunda mitad de los años cincuenta llevó al seleccionador a apostar por los «oriundi», muy extendidos en aquella época en la Serie A. Una elección dictada por la necesidad, pero no exenta de riesgos: muchos de estos jugadores eran, de hecho, técnicamente válidos, pero ya entrados en años y, por lo tanto, físicamente menos fiables que los «oriundi» del pasado.

    Así entraron en la selección italiana figuras de gran experiencia como Schiaffino, Ghiggia y Pesaola, acompañados de excepciones más jóvenes y con talento como Firmani, Montuori, la auténtica estrella del equipo, y, en el último momento, el delantero de la Roma Dino Da Costa.


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  • LA FASE DE CLASIFICACIÓN DE ITALIA PARA EL MUNDIAL DE SUECIA DE 1958

    Encuadrada en el Grupo 8 de la fase de clasificación europea para el Mundial de Suecia, junto a Portugal e Irlanda del Norte, la selección de Alfredo Foni parte como favorita a pesar de encontrarse en una situación que dista mucho de ser brillante. Esto se debe a que los Azzurri aún gozan del prestigio de los dos títulos mundiales conquistados en 1934 y 1938. Para paliar las dificultades en ataque, el seleccionador refuerza el equipo desde el centro del campo hacia arriba con la incorporación de jugadores de origen extranjero.

    El debut tuvo lugar el 25 de abril de 1957 en el Olimpico contra Irlanda del Norte y terminó con una trabajada victoria por 1-0, obra de Cervato de falta. Un partido complicado, resuelto también gracias a las intervenciones decisivas del portero Lovati, pero que dejó señales alentadoras, sobre todo en el plano defensivo.

    Sin embargo, las certezas de la Azzurra se desmoronan rápidamente. Pocas semanas después, en el partido de la Copa Internacional en Zagreb, Italia sufre una durísima derrota por 6-1 contra Yugoslavia, primera señal de alarma para Foni y su gestión.

    El colapso se confirma el 26 de mayo en Lisboa, en el enfrentamiento directo con Portugal. Entre lesiones y temores, el seleccionador revoluciona el equipo alineando a cinco debutantes, incluidos los oriundos Ghiggia y Pesaola, pero la jugada resulta fallida: el partido termina con un claro 3-0 a favor de los lusos, con Italia obligada a terminar el encuentro con nueve hombres debido a las lesiones de Ghiggia y Chiappella, en una época en la que aún no existían las sustituciones.

    «A los pocos minutos, los portugueses nos dejaron sin nuestra banda derecha —recordaría Chiappella en 1990— y, al final de la primera parte, yo también me lesioné. No había sustituciones, así que, en la práctica, jugamos con nueve y acabó 3-0 a su favor».

    En una época en la que se asignaban 2 puntos por victoria, la clasificación del grupo era la siguiente: Portugal e Irlanda del Norte al frente con 3 puntos, Italia les pisaba los talones con 2, pero aún quedaban 2 partidos por disputar, el partido de vuelta en casa contra los lusos y el de vuelta a domicilio contra los británicos, y 4 puntos en juego. La tensión y la preocupación se disparan de cara al partido decisivo: el desplazamiento a Irlanda del Norte, revitalizada por el contundente 3-0 infligido a Portugal, se convierte en el punto de inflexión del camino de la Azzurri hacia Suecia.


  • DE LA BATALLA EN UN PARTIDO AMISTOSO A LA DERROTA DE BELFAST

    El decisivo partido de Belfast, programado para el 4 de diciembre en Windsor Park, sufrió sin embargo un giro inesperado: el árbitro designado, el húngaro István Zsolt, quedó retenido en Londres por la niebla y no pudo llegar al estadio. Para no aplazar el partido, los equipos saltaron al campo de todos modos con un árbitro local. El encuentro se convierte así formalmente en un amistoso. En realidad, ese partido tendrá muy poco de amistoso y pasará a la historia como la «Batalla de Belfast» por la dureza de los choques y la hostilidad de una parte del público norirlandés.

    Foni, esta vez, acierta con la alineación inicial, reforzando la defensa con Corradi y, sobre todo, con Rino Ferrario, el defensa de la Juventus apodado «Mobilia» y que pasó a la historia como «el León de Belfast» por la resistencia física mostrada en ese partido y por haber hecho frente incluso a una invasión de campo. 

    Italia se adelanta con un gol de Ghiggia, pero Cush empata de inmediato. En la segunda parte, Montuori marca el 2-1 tras una asistencia de Schiaffino, y luego Cush vuelve a empatar el partido (2-2). Los Azzurri rozan la victoria en los últimos minutos con un espectacular disparo de Bean al poste, mientras que la retransmisión de Nicolò Carosio transmite la imagen de un partido muy duro, casi fuera de control

    «Están golpeando a nuestros jugadores», afirma en directo la famosa voz del fútbol italiano.

    Solo Ferrario y Chiappella respondieron con la misma moneda a los rivales norirlandeses.

    «El ambiente estaba al rojo vivo recordará Chiappella.A mí mismo me expulsaron mientras los irlandeses se cebaban con el portero Bugatti. Bean estrelló un balón en el poste, podríamos haber ganado. Pero el partido no contaba para la clasificación y fue un empate inútil».

    El 2-2 final, aunque carece de valor oficial, muestra sin embargo a una selección viva y competitiva. Si se hubiera disputado el partido oficial, el empate habría clasificado a Italia, ya que pocos días después los Azzurri se impusieron con autoridad a Portugal en San Siro (3-0 bajo la niebla, con un doblete de Gratton y un gol de Pivatelli)

    La clasificación del grupo 8 queda ahora así: Italia primera con 4 puntos, Irlanda del Norte y Portugal (ya eliminado) le siguen con 3. A pesar de la ventaja de tener dos resultados de tres a su alcance, Foni debe lidiar con ausencias muy importantes —Gratton, Cervato y Chiappella— y con un ambiente abiertamente hostil. Además, las peleas y el ambiente hostil que se vivieron en el primer partido de Belfast pesarán como una losa sobre el partido decisivo del 15 de enero de 1958.

    Acusado de defensivismo, el seleccionador opta por decisiones valientes y arriesgadas: alinea a dos jugadores del Inter como Vincenzi y el debutante Invernizzi y, sin tener en cuenta el riguroso clima invernal de Irlanda del Norte, saca de inicio al italo-brasileño Dino Da Costa. El ataque azul parece repleto de talento, pero poco adecuado para un contexto físico y climático prohibitivo. El frío, la lluvia, un campo convertido en un lodazal y un arbitraje de Zsolt marcadamente local completan el panorama decididamente adverso para la selección italiana.

    Los Azzurri empiezan mal y encajan dos goles en la primera media hora, obra de McIlroy y Cush. En la segunda parte, Da Costa reabre el partido aprovechando un error del portero rival, pero la expulsión de Ghiggia, el héroe del «Maracanazo» de 1950, especialmente en el punto de mira de los rivales, por una falta de reacción, complica definitivamente la remontada. En inferioridad numérica, los Azzurri no logran empatar y caen por 2-1.

    «Era el destino —diría Chiappella—. Cervato y yo nos habíamos lesionado, y tuve que quedarme en Abano para recuperarme. El seleccionador tuvo que prescindir del bloque de la Fiorentina y convocó a dos jugadores del Inter para hacer frente físicamente a los norirlandeses. Al mismo tiempo, alineó a tres delanteros, Ghiggia, Pivatelli y Da Costa, y dos mediocampistas ofensivos: Montuori y Schiaffino. Gente buena, pero poco adecuada y demasiado frágil para ese clima».

    Así se consuma la «derrota de Belfast»: Italia, dos veces campeona del mundo, queda eliminada por primera vez de la fase final de un Mundial, verá por televisión cómo la Brasil del astro naciente Pelé conquista su primer Mundial y vivirá una de las páginas más amargas de su historia futbolística. En cambio, quien celebra es Irlanda del Norte, que se clasifica para Suecia de forma excepcional junto con todas las demás selecciones británicas.

    EL MARCADOR

    Belfast (Windsor Park), 15 de enero de 1958, 14:15 h

    IRLANDA DEL NORTE-ITALIA 2-1

    Goles: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

    IRLANDA DEL NORTE: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Sel. P.D. Doherty.

    ITALIA: Bugatti (Nápoles), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bolonia), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Roma). Comisión técnica de la Federación, entrenador: A. Foni.

    Árbitro: Zsolt (Hungría).

    Espectadores: unos 43 000

    Notas: expulsado Ghiggia en el minuto 68


  • POLÉMICAS Y CONSECUENCIAS

    A la «derrota de Belfast» le seguirán feroces polémicas en la prensa, tanto deportiva como generalista. El resultado de Belfast provoca consternación e incredulidad: «Los Azzurri, eliminados del Mundial», titula «La Gazzetta dello Sport» en portada. «La selección italiana ha perdido merecidamente el partido contra Irlanda del Norte en Belfast», se lee, en cambio, en el titular interior de «Il Corriere della Sera». «El fútbol italiano suspendido en Belfast», escribe «La Stampa», que confía el análisis de la derrota a Vittorio Pozzo. Gianni Brera, cuya propuesta de utilizar en Belfast el bloque del Padova de Rocco había sido rechazada por el seleccionador Foni, escribirá en cambio en «Il Guerin Sportivo»:

    «Foni, más que no entender que había que hacer jugar el catenaccio del Padova, no se atrevió. Así, la Comisión Técnica tuvo la brillante idea de hacer jugar, en Belfast en enero, una primera línea compuesta en un 4/5 por sudamericanos (por cierto, no precisamente novatos), sustituyendo además a los dos luchadores florentinos de la defensa, Chiappella y Cervato, por los interistas Vincenzi e Invernizzi».

    El célebre periodista añadirá luego en las páginas de su «Storia critica del calcio italiano»: 

    «La derrotaes amarga para todos nosotros. Las partes implicadas se acusan mutuamente. Los indiferentes se enfadan con Foni por el número exagerado de oriundos empleados inútilmente; los defensivistas lamentan la falta de uso de la defensa del Padova, que sin duda habría permitido obtener al menos el indispensable empate. El uso de los oriundos era sí exagerado, pero ponía de manifiesto lo pobre que era nuestro fútbol en cuanto a elementos a la altura. Parece increíble, pero precisamente Foni, que había ganado con el Inter dos Scudetti aplicando el «catenaccio», en la selección se ciñó al más sórdido WM, y se quedó en casa».

    La primera consecuencia de la derrota es la destitución inmediata deOttorino Barassi como presidente de la Federación, que queda bajo administración judicial. Pero aunque el dirigente regresará al cabo de unos meses como número uno de la recién creada Liga Nacional Amateur, al final serán sobre todo los jugadores quienes paguen las consecuencias, probablemente los últimos responsables.

    De hecho, el equipo de la fase de clasificación para Suecia ’58 se desmanteló en poco tiempo: Vincenzi e Invernizzi pondrán fin a su experiencia con la Azzurri con ese desafortunado partido de Belfast, junto a ellos también Pivatelli ylos oriundos Schiaffino y Da Costa, a quienes se acusó injustamente de «falta de compromiso», mientras que Ghiggia disputará un último partido en un amistoso contra España en 1959.

    ¿Y el seleccionador Foni? Se le concederá otro partido en el banquillo de la selección, pero una nueva derrota por 3-2, esta vez ante Austria en la Copa Internacional, provocará también su destitución por parte de los dirigentes de la federación y la despedida de la selección de jugadores como Ottavio Bugatti y Eddie Firmani, que formaban parte de la plantilla del equipo que disputó la fase de clasificación para el Mundial. El propio Ferrario, uno de los más positivos, se despidió de la camiseta azul tras el siguiente amistoso contra Francia. 


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