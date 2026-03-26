Tras la polémica suscitada por los incidentes del Inter-Juventus y los abucheos en algunos estadios de Italia, había expectación por saber cómo sería recibido Alessandro Bastoni con la camiseta de la selección nacional en el partido de repesca contra Irlanda del Norte. En Bérgamo, en el estadio donde se formó, el defensa, que fue titular en el centro de la defensa de tres junto a Mancini y Calafiori, no recibió abucheos.
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Italia-Irlanda del Norte: así fue recibido Bastoni a su regreso a Bérgamo
EL SOPORTE PARA BASTONES
Los acontecimientos del Inter-Juventus habían provocado, en los partidos fuera de casa contra el Lecce, el Como y el Milan, fuertes silbidos hacia Bastoni por haber provocado la expulsión de Kalulu al exagerar su caída y por haberlo celebrado después. Sin embargo, el defensa no fue abucheado durante el partido de la selección nacional en Bérgamo. De hecho, el público se centró en animar a la selección en un partido tan importante para la clasificación para el próximo Mundial.