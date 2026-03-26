Italia-Irlanda del Norte: así fue recibido Bastoni a su regreso a Bérgamo

Los acontecimientos del Inter-Juventus habían provocado, en los partidos fuera de casa contra el Lecce, el Como y el Milan, fuertes silbidos hacia Bastoni por haber provocado la expulsión de Kalulu al exagerar su caída y por haberlo celebrado después. Sin embargo, el defensa no fue abucheado durante el partido de la selección nacional en Bérgamo. De hecho, el público se centró en animar a la selección en un partido tan importante para la clasificación para el próximo Mundial.