Italia-Irlanda del Norte: antes del inicio del partido, se guardará un minuto de silencio en memoria de Beppe Savoldi

Este es el comunicado de la FIGC:





«La FIGC y su presidente, Gabriele Gravina, se unen al duelo de los familiares de Giuseppe ‘Beppe’ Savoldi, uno de los delanteros más prolíficos de los años setenta, fallecido hoy a los 79 años. En su memoria, esta noche se guardará un minuto de silencio en el Estadio de Bérgamo antes del inicio de la semifinal de la repesca mundialista entre Italia e Irlanda del Norte.





Rebautizado como «mister dos mil millones» tras su fichaje en el verano de 1975 del Bolonia al Nápoles, la operación de mercado más cara hasta entonces en el fútbol profesional, con las camisetas del Atalanta, el Bolonia y el Nápoles, Savoldi marcó un total de 168 goles en 405 partidos de la Serie A. En la temporada 1972/73 se proclamó máximo goleador con 17 goles, empatado con Paolo Pulici y Gianni Rivera. Su balance con la selección nacional es de cuatro partidos y un gol, el marcado de penalti contra Grecia en el amistoso disputado el 30 de diciembre de 1975 en Florencia y ganado por los Azzurri por 3-2».