Italia, Gattuso: «No hay diferencia entre Bosnia y Gales. ¿Dimarco? ¡Qué tontos somos por hacernos daño a nosotros mismos! Si no jugamos bien, no pasa nada; Dzeko es un amigo»

Luego, en rueda de prensa:



«Somos conscientes de que mañana nos jugamos mucho; nos enfrentamos a un equipo fuerte y de calidad. Se necesita una Italia en plena forma para volver al Mundial».





Sobre los motivos para ser optimistas.

«Espero no decepcionarlos, saldremos al campo con muchas ganas y vehemencia. Es el aspecto más importante de nuestra historia futbolística: nos hemos proclamado campeones sin ser los más fuertes, pero con gran agresividad competitiva y sufrimiento. Esto no puede faltar».





Sobre el miedo.

«Cuando eres futbolista o entrenador... Los partidos son difíciles, sobre todo cuando no puedes cometer errores, no puedes fallar. Luego puedes decir lo que quieras a los jugadores. Ellos salen al campo y, tácticamente, la otra noche nos equivocamos. En mi opinión, hemos encontrado algunos problemas, desde el punto de vista táctico. Hemos estado muy bien, la verdad es una sola. Hablo de mi trayectoria: hace siete meses no éramos así, sufríamos ante los rivales, llegaban fácilmente a la portería, nos creaban ocasiones de gol. En siete meses, este equipo, al intuir el peligro y trabajar de manera diferente, ha mejorado. Quizá no hayamos jugado de forma ultraofensiva y esté bien ser menos brillantes. Prefiero en este momento un equipo que se sienta cómodo en el campo, que sufra menos, aunque sea menos bonito. Pensemos en lo concreto».





¿Cómo os ha parecido este campo?

«No debemos pensar en eso. Es una excusa. Si el campo está mal, lo está para ambos, hay que jugar el partido. Si pensamos en el campo, en la grada... No, eso es de débiles. He visto el campo y está bien. He pasado un año por aquí, sé bien lo que significa. Los campos malos eran aquellos en los que jugaba con el Hajduk. Sinceramente, aunque hubiera estado mal, poco podríamos haber hecho. Tenemos que pensar en qué equipo son ellos».





En el autobús del técnico bosnio.

«Sergej Barbarez es un gran jugador de póquer... Lo aprecio. Jugaba de delantero, rubio, en el Leverkusen, en el Hamburgo. Es un entrenador preparado, sabe ganarse el cariño, se mete en el alma de sus jugadores. Era un jugador importante, con la camiseta de la selección creo que jugó entre 45 y 47 partidos, marcó varios goles. Dejemos de lado las polémicas con Dimarco, esas son tonterías. Hemos sido estúpidos al hacernos daño a nosotros mismos. Siempre hemos sabido que Bosnia tiene calidad, es física, cuando te viene encima se hace notar. Sabe sufrir y sabe jugar, los dos delanteros, cuando tienen que recibir el centro, saben moverse muy bien. Para enlazar el juego hacen cosas interesantes con Dzeko. Saben lo que tienen que hacer. ¿Estabas bromeando? Lo había entendido. Te estoy haciendo un cumplido, me gusta mucho como persona».





¿Qué le pasará al fútbol italiano si no se clasifica para el Mundial?

«No creo que sea el lugar adecuado. Sin duda puedo hablar por mí mismo: será una decepción. Un golpe duro, tendré que asumir mis responsabilidades porque soy el seleccionador, pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora no nos hemos dado de cabezazos, si ocurre nos pondremos los puntos. Hay gente encargada de decir qué pasará, yo me guardo mis pensamientos para mí».





Usted estuvo un año en el Hajduk, ¿entiende mejor la mentalidad balcánica?

«Me lo pasé bien en el Hajduk; lo que veo en la selección bosnia es una mezcla. De jugadores físicamente fuertes. He dado minutos a muchos jóvenes, no tienen miedo, son descarados. Tienen una gran fuerza física, eso es lo que espero. Porque aquí se dan esas características».





En el Hajduk estaba Stjepan Badrov (director del equipo que jugó en Bosnia). ¿Han hablado?

«Tenía que venir aquí. Los miembros del cuerpo técnico estaban conmigo en el Hajduk y no pudo venir, tiene que representar al club por un problema federativo en Zagreb. Como entrenador del Hajduk jugamos tres partidos contra equipos bosnios. No hacía falta que me lo dijera, se nota el ambiente en el estadio».





Sobre Dzeko.

«Tenemos una buena amistad desde hace unos años; la temporada pasada, cuando yo estaba en el Hajduk, él pudo venir a jugar aquí. En los primeros años que hablé con él, percibí la grandeza del hombre; como futbolista, todos lo conocéis. Como persona, no me sorprenden sus palabras, tiene unos valores enormes. Creo que esta mañana no ha desmentido nada de eso. Felicidades a él por lo que ha hecho y está haciendo. Pero también por la grandeza del hombre. Ellos están aquí, se juegan su partido, en su estadio. Repito: lo que ha pasado no me ha gustado por eso. No ha pasado nada, Dimarco estaba allí con su familia, tranquilo, pasó lo que pasó. El respeto que tenemos hacia Bosnia es enorme, por lo que demuestran en el campo. Luego los aficionados... Nunca han marcado un gol, no me ha pasado».





Sobre Locatelli.

«Ha hecho un buen partido, mi decisión fue técnico-táctica. Tengo al equipo en la cabeza, hay cinco cambios que son fundamentales. Ya veremos mañana, he marcado lo que hemos hecho mal, pero su partido ha sido bueno, al final».





Bosnia es muy física. ¿Esposito o Retegui como titular?

«Ya veremos mañana, no quiero hacerle ningún favor al rival. He dicho que es un equipo también técnico, ellos son fuertes y también físicos. Esperemos hacer el menor daño posible».





¿Cuáles son las mejoras?

«Somos un grupo unido, llevo viendo a estos chicos desde el primer día. Al principio encajábamos goles absurdos, éramos frágiles, nos costaba mantener el control del campo. Contra Israel, ante la primera dificultad, estuvimos a punto de tirar por la borda un partido que ya estaba ganado. Ese es un aspecto en el que hemos mejorado. Hoy ha venido Di Lorenzo, que se está recuperando de una doble lesión, una fascitis plantar y un problema en la rodilla. Hay muchos otros jugadores en Bérgamo: Zaccagni tenía que hacerse una resonancia hoy y, con razón, el club tiene prioridad. Es fundamental ver este apego. Decían que no había amor propio, que a nadie le importaba. Yo lo veo y deseo de todo corazón, pero no a nivel personal sino por estos chicos, alcanzar este objetivo aquí. Por cómo lo viven. Estoy orgulloso, estoy contento, aunque las cosas salgan mal. Espero que no, me toco».