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Italia está dispuesta a hacer una «excepción» salarial para Pep Guardiola, según ha confirmado el presidente de la FIGC, quien ha revelado que se están manteniendo conversaciones con el exentrenador del Manchester City
La FIGC se plantea fichar a Guardiola
El presidente de la FIGC, Malago, ha confirmado que Guardiola es uno de los candidatos principales para ser seleccionador de Italia. Los Azzurri buscan reemplazar a Gennaro Gattuso, quien renunció tras perder la repesca mundialista contra Bosnia-Herzegovina, lo que dejó a Italia fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.
Malagò, elegido presidente de la FIGC el 22 de junio, admitió que ya han iniciado conversaciones con Guardiola pese a las dificultades económicas, aunque aclaró que no es el único candidato.
Informes indican que Paolo Maldini y Leonardo se reunieron con Guardiola en Barcelona para hablar del cargo, lo que refleja la determinación de la federación de fichar a uno de los técnicos más laureados del fútbol.
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Malago confirma las negociaciones y su compromiso financiero
En el podcast «Cronache di Spogliatoio», Malago confirmó que han hablado con Guardiola, pero advirtió que no hay garantía de fichaje. «No es seguro que estas conversaciones lleguen a buen puerto, pero fue acertado y importante mantener el diálogo», afirmó.
Reconoce las limitaciones económicas de Italia, pero considera que Guardiola justifica una inversión excepcional: «A corto y medio plazo tendremos que apretarnos el cinturón, pero se han previsto excepciones para nombres de gran peso».
Al confirmarse que hablaba de Guardiola, respondió: «Sí».
Pese al interés, la directiva mantiene una búsqueda amplia para evitar quedarse sin opciones si Guardiola rechaza la oferta. Malagò aclaró que no son los únicos candidatos y añadió: «Si buscamos un perfil concreto, estos nombres encajan».
Los planes de año sabático siguen siendo un obstáculo importante
A pesar del optimismo público de Málaga y de su disposición a ofrecer un salario récord, los informes sugieren que Guardiola sigue inclinándose por tomarse un descanso prolongado del fútbol. ESPN señala que las conversaciones iniciales entre ambas partes fueron relativamente breves, ya que el español ha mantenido en todo momento su deseo de pasar tiempo con su familia tras una estresante última temporada en Inglaterra.
El experto en fichajes Fabrizio Romano coincide: haría falta un «milagro» para que cambie de idea, pues el técnico solo quiere desconectar antes de pensar en su próximo proyecto.
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Italia sigue buscando entrenador
La FIGC mantiene su lista de candidatos mientras intenta convencer a Guardiola para que asuma el cargo. Malago ya confirmó que la federación evalúa varias opciones, lo que garantiza alternativas si las negociaciones con el exentrenador del Barcelona y del Manchester City no llegan a un acuerdo.
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