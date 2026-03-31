Italia en la repesca del Mundial: últimas noticias sobre su camino hacia la final en Bosnia EN DIRECTO

El exdelantero de la selección nacional, Luca Toni, campeón del mundo en Alemania 2006, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Para ganar habrá que jugar al estilo italiano. ¡Ánimo, Azzurri, podéis hacerlo! No hay que subestimar a Bosnia, pero tenemos que ganarles».





«Me gusta Kean, ahora lo veo más en forma que hace unas semanas y viene de hacer un buen partido contra Irlanda del Norte. Es acertado apostar por él».





«¿Retegui? Para un delantero centro es importante tener ocasiones y tocar el balón en el área rival. Él lo ha hecho, aunque quizá podría haber protegido mejor el balón. En la selección ha demostrado que sabe marcar goles».





«Pio Esposito, con sus características, es ideal tanto para salir desde el banquillo si nos vemos por detrás en el marcador —una eventualidad que, desde luego, no deseo—, como para ser titular. Estoy seguro de que estará en el partido porque está en forma y psicológicamente motivado tras los goles marcados con el Inter. Nos puede echar una buena mano».





«Raspadori es muy diferente a Kean, Retegui y Esposito, y puede ser útil para crear superioridad numérica con su regate».





«Dzeko es un jugador de calidad, un goleador que ha disputado muchos partidos importantes. Tendremos que marcarlo con atención: en encuentros así no solo cuenta el aspecto físico, sino también el mental. Tiene 40 años, pero es un líder y en Gales marcó...».



