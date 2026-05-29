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Italia debe dejar de soñar con fichar a Pep Guardiola y Cesc Fábregas, dice el entrenador interino, quien critica a los «estafadores» que destruyen el fútbol nacional
Baldini exige una reforma estructural
Mientras otros países se preparan para el Mundial, la Azzurri se reúne por primera vez bajo Baldini para los amistosos contra Luxemburgo y Grecia. En la rueda de prensa previa al primer entrenamiento, el seleccionador interino pidió reformar la jerarquía del fútbol nacional.
La selección aún no tiene sucesor fijo para Gennaro Gattuso, quien renunció tras fallar en la clasificación al Mundial 2026.
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El entrenador interino pone el punto de mira en las juntas directivas
Tras la conmoción por la ausencia en el torneo de verano, el entrenador interino apuntó sin rodeos a los graves problemas estructurales del fútbol nacional. Sobre el fútbol italiano, Baldini afirmó: «Está en manos de directivos que solo piensan en sus intereses, no en el crecimiento del deporte. Se centran en traspasar a los jugadores veteranos, no a los jóvenes, porque eso les ayuda a promover sus propios intereses. No puedo negarlo; siempre lo he dicho. A algunas personas las llamo «estafadores», y a menudo son ellos quienes llevan las riendas de este deporte. Hasta que no tengamos directivos serios, seguirá siendo un problema».
Se descartan los objetivos de gestión inalcanzables
Se han barajado varios nombres para el puesto vacante, entre ellos el de Antonio Conte tras su reciente salida del Nápoles. Descartando grandes ambiciones como fichar a figuras como Fábregas, que llevó al Como a la Liga de Campeones, o Guardiola, que acaba de poner fin a una década de éxitos en el Manchester City, Baldini afirmó: «Si tuviera que elegir, me decantaría por entrenadores con un currículum sólido.
No tiene sentido mencionar nombres inalcanzables como Guardiola o Fábregas; en Italia hay muchos entrenadores competentes, y los que suenan pueden dar al equipo una identidad sólida. Espero que quien llegue me vea como un recurso útil, no como un obstáculo».
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Los Azzurri atraviesan una fase de transición
La federación afronta una presión inmediata para nombrar de forma definitiva al nuevo seleccionador y evitar más estancamiento tras el fracaso en la fase de clasificación. Mientras la directiva evalúa opciones, la plantilla debe mantener la concentración en el campo durante el parón internacional. Los amistosos consecutivos contra Luxemburgo y Grecia son clave para que los jugadores definan su identidad táctica antes de que el nuevo cuerpo técnico asuma el mando.