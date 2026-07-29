Un rayo caído del cielo. Cuando Giovanni Malagò anunció a Roberto Mancini como seleccionador de Italia y a Claudio Ranieri como director técnico de la selección, muchos expresaron malestar y desaprobación. En el punto de mira, la decisión de confiar el banquillo de la selección, en uno de los momentos más difíciles del fútbol italiano, a un seleccionador que hace tres años se marchó de improviso para aceptar el banquillo de Arabia Saudí y un contrato de tres años por 25 millones de euros al año.
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Italia: cuánto ganan Roberto Mancini, seleccionador, y Claudio Ranieri, director técnico
CUÁNTO GANAN MANCINI Y RANIERI
Mancini, que se disculpó en privado y en público, quería firmemente volver a dirigir a Italia, para hacerlo ha dicho sí a un contrato de unos 2 millones de euros netos más bonus al año. Il Corriere della Sera también habla de cuánto cobrará el director técnico Claudio Ranieri: menos de un millón al año. A ellos les corresponde la tarea de reconstruir el fútbol italiano y de llevar a Italia al Mundial 2030.
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