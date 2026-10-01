¿Italia corre el riesgo de perder a Inacio? Qué dice el reglamento, la opción con Turquía y la voluntad del jugador

Tres de tres. Roberto Mancini todavía no ha cambiado de idea sobre Samuele Inacio, que, tras no ser convocado contra Bélgica y tampoco ante Turquía, suma la tercera exclusión consecutiva de la convocatoria de Italia también para el partido programado para mañana contra Francia a domicilio al otro lado de los Alpes.

Al talento del Borussia Dortmund le quedará, por tanto, solo un partido a su disposición en esta ventana de la Nations League, contra Turquía en Bolonia el próximo lunes, para poder lograr el debut en un partido oficial con la camiseta de Italia; de lo contrario, el riesgo de perderlo podría volver a hacerse increíblemente real.



