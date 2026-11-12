La tensión estalló en el minuto 7, cuando Francia recibió un polémico penalti. Zidane, con sangre fría, se dispuso a lanzarlo ante Gianluigi Buffon. Su vaselina rozó la parte inferior del larguero y botó al otro lado de la línea, un comienzo delicado para una noche brutal. Sin embargo, Italia se mostró resistente y desafiante y se negó a ceder. En el minuto 19, Marco Materazzi, que había cometido el penalti, se elevó más que nadie para rematar un córner de Andrea Pirlo y marcó de cabeza con potencia para restablecer la igualdad y dar paso a una dura batalla de desgaste.