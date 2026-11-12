El Olympiastadion de Berlín ha sido testigo de un siglo de historia, pero pocas noches conservan la intensidad cruda y operística de la del 9 de julio de 2006. No fue un simple partido de fútbol, sino una gran tragedia en tres actos que enfrentó a una selección italiana forjada en el fuego de un escándalo nacional con una selección francesa liderada por el imprevisible Zinedine Zidane, un maestro que dirigía su última sinfonía. La expectación se respiraba en el aire, denso y húmedo como antes de una tormenta.
Italia contra Francia: Un partido clásico, la noche de truenos en Berlín y la caída de Zinedine Zidane
- AFP
Un frenético intercambio de golpes en los primeros compases
La tensión estalló en el minuto 7, cuando Francia recibió un polémico penalti. Zidane, con sangre fría, se dispuso a lanzarlo ante Gianluigi Buffon. Su vaselina rozó la parte inferior del larguero y botó al otro lado de la línea, un comienzo delicado para una noche brutal. Sin embargo, Italia se mostró resistente y desafiante y se negó a ceder. En el minuto 19, Marco Materazzi, que había cometido el penalti, se elevó más que nadie para rematar un córner de Andrea Pirlo y marcó de cabeza con potencia para restablecer la igualdad y dar paso a una dura batalla de desgaste.
- DDP
El momento en que el mundo se detuvo
Cuando el partido llegó a la prórroga, el desgaste físico se hizo patente. Buffon realizó una parada espectacular para desviar por encima del larguero un cabezazo de Zidane, pero el momento decisivo llegó en el minuto 110. Tras un breve intercambio de palabras, Zidane se giró y propinó un tremendo cabezazo en el pecho a Materazzi. El árbitro, Horacio Elizondo, no vio la acción, pero el cuarto árbitro le avisó. La imagen de Zidane pasando junto al trofeo de la Copa del Mundo tras ser expulsado sigue siendo una de las más sobrecogedoras de la historia del deporte.
- AFP
Grosso y el ajuste de cuentas final
Con el marcador empatado 1-1 tras 120 minutos, se avecinaba la presión de una tanda de penaltis. La tensión era asfixiante. Mientras Italia no falló desde el punto de penalti, David Trezeguet estrelló su lanzamiento en el larguero. Le correspondió a Fabio Grosso, el inesperado héroe de la semifinal, ejecutar el decisivo quinto lanzamiento. Marcó con precisión y desató una alegría incontenible: Italia conquistaba su cuarto título mundial al término de una noche en la que el fútbol mostró su cara más oscura y la más deslumbrante.
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