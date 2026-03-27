Italia, Capello: «Parecía un loco en el sofá, somos lentos. Retegui me hizo soltar un grito y Donnarumma me dio un susto. ¿Pio Esposito? Un auténtico jugador»

«¿Tonali? Ha marcado un golazo, como un auténtico centrocampista. Un disparo seco y potente. Lo admito, me ha hecho levantarme del sofá. ¿La ocasión de Retegui con el 0-0? Mejor no hablar de eso; cuando nuestro delantero se estiró para alcanzar el balón, solté un grito... Pero estas cosas pasan, miramos hacia adelante. ¿Pio Esposito? Un auténtico jugador. Sabe defender el balón, hacer de apoyo, saltar de cabeza. Kean y Retegui son dos tipos de delanteros similares, mientras que Pio puede complementar tanto a uno como al otro. Y, de hecho, nos fue mejor con él en el campo. Aunque el segundo gol lo marcó Kean con un golazo: control y disparo en diagonal perfectos. Sobre la próxima pareja de ataque que hay que alinear, dejo que decida Rino, ni hablar. Me limito a observar que Esposito es un complemento ideal tanto para Retegui como para Kean».





«He visto a nuestro seleccionador tenso, como es normal, pero también muy motivado en el banquillo. Es que, más allá de defectos y pequeñas imperfecciones, se ha visto a una selección que se ha entregado en cuerpo y alma y ha luchado. Como italiano, sé bien que hemos tenido equipos más fuertes en el pasado, obviamente, pero lo que no puedo tolerar es la falta de orgullo, de espíritu competitivo, más allá de las cualidades técnicas. Esa fue la razón por la que me enfadé en la última Eurocopa. Ese partido contra Suiza en octavos de final... Tan flojo que me dio vergüenza».



