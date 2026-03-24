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Italy v Germany - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Italia, Calafiori: «En los últimos meses he hablado más con Gattuso que con mi madre. ¿Diferencias entre la Serie A y la Premier League? La intensidad; en Inglaterra, el entrenamiento es como un partido»

Italy
Italy vs Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
R. Calafiori

Las declaraciones del defensa de la selección italiana en rueda de prensa.

Riccardo Calafiori presentó en rueda de prensa, durante la segunda jornada de concentración en Coverciano, el partido que disputará la selección italiana, dirigida por el seleccionador Gennaro Gattuso, contra Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca válida para la clasificación para la próxima edición del Mundial de 2026, que se celebrará entre Canadá, Estados Unidos y México.

A continuación, todas sus declaraciones: «Estoy bien, ya veremos hoy en el campo, pero estoy bien. En cuanto a la gestión de los momentos, en estos casos la clave es vivir el presente y no pensar demasiado, disfrutar de cada momento porque puede convertirse en algo bonito. Estar juntos, formar un grupo y pensar en el próximo partido».

  • DIFERENCIAS ENTRE EL FÚTBOL INGLÉS Y EL ITALIANO

    «Prefiero centrarme más en nosotros que en el rival; depende más de nosotros que de los demás. Se habla mucho de la Premier, pero la Champions también es complicada para los equipos ingleses. El fútbol no es una ciencia exacta. La mayor diferencia está en la intensidad con la que se realizan los entrenamientos y los partidos; el verdadero entrenamiento en la Premier League es el partido. El Arsenal juega dos partidos a la semana, se entrena poco. La intensidad es alta, hay pocos momentos de respiro».

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  • ¿QUÉ PARTIDO SE VA A DISPUTAR Y CÓMO ESTÁ IRLANDA DEL NORTE?

    Calafiori también se ha centrado en el tipo de equipo y selección que es Irlanda del Norte: «Hay que preparar el partido como si fuera un partido normal, debemos mantener la calma. En las jugadas a balón parado en contra debemos estar atentos, ellos pueden ser peligrosos. En el fútbol actual pueden marcar la diferencia porque la línea es muy fina. En cuanto tienen la oportunidad, buscan este tipo de jugada; no debemos sufrir este tipo de jugada y hay que prestar atención a los balones divididos».

  • ¿QUÉ PARTIDO VOLVERÍAS A JUGAR?

    «Pienso en aquel partido contra Estonia que jugamos precisamente en Bérgamo. El estadio también nos echará una mano; en mi opinión, el jueves será aún mejor».

  • EL MENSAJE QUE HAY QUE TRANSMITIR

    «Sí, me gusta verlo así. Pero, como he dicho antes, no se puede saber cómo acabará el partido; el mensaje que queremos transmitir es que debemos permanecer unidos y ser positivos. En partidos tan importantes, el nivel táctico y técnico cuenta hasta cierto punto, pero lo que más importa es la unión y la mentalidad».

  • GATTUSO

    Calafiori también ha valorado positivamente el trabajo con el entrenador Gattuso, y ha destacado algunos aspectos: «He apreciado mucho el trato que me ha dado el entrenador; en los últimos meses he hablado más con él que con mi madre... Ha sabido estar a mi lado, incluso cuando estaba fuera. Luego tuvimos esa cena en Londres; fue estupendo estar juntos y charlar. En estos meses no hemos tenido ocasión de entrenar, pero hay poco que entrenar y mucho que hacer juntos. Sin duda, la cuenta la pagó él (ríe, nota del editor). Hablamos de fútbol, también estaban Buffon y Bonucci. Fue una velada entre amigos, nos contaron algunas anécdotas y luego hablamos del partido».

  • ¿OPTIMISMO DE CARA AL DESAFÍO?

    Por último, el defensa de la Azzurri describió sus sensaciones de cara al partido: «Porque todos queremos lo mismo, así que ¿por qué complicarnos la vida? Siempre me gusta pensar en positivo, ya que cuando uno piensa en positivo para conseguir algo, al final lo consigue. La presión está ahí, es inútil intentar evitarla. Todos sabemos lo importante que es para nosotros clasificarnos para este Mundial. No pensamos en lo que podría pasar, ya estamos a dos puntos del partido. Estoy contento de disputar este partido, ese es el mensaje que quiero transmitir. Intentemos disfrutarlo y pensar en positivo; puede ser una semana en la que podamos ser muy felices porque no pensamos en otra cosa que no sea el Mundial. Todo depende de cómo se vea este partido. Cuando te pones esta camiseta hay responsabilidad, pero yo lo veo más como una oportunidad. Prefiero, por mil razones, jugar un partido así antes que no hacerlo. Ir al Mundial es el sueño que tenía de niño y estoy deseando jugar este partido».

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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