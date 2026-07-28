Roberto Mancini aún no es el seleccionador de Italia, pero todas las señales apuntan en esa dirección. No es casualidad que ya hayan surgido los nombres de su cuerpo técnico: deberían entrar en el equipo del seleccionador campeón de Europa en 2021 Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi y Leonardo Bonucci. El entrenador de porteros debería ser Marco Roccati, a quien Mancini tuvo en el Al-Sadd.