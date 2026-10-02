La coincidencia de los partidos de la Italia de Mancini y de la sub-21 de Baldini en la jornada del lunes 5 de octubre, de hecho, dejará a Ahanor fuera también de la convocatoria para el partido contra Turquía y, en consecuencia, de poder debutar en un partido oficial con la camiseta de la selección absoluta de Italia.

El defensa ya había debutado con la camiseta de Italia durante los dos amistosos disputados en junio y con Baldini como seleccionador interino, pero en realidad esos partidos no cuentan como encuentros válidos para activar la imposibilidad de un cambio de selección.

Y así, sin debut en partidos oficiales, Nigeria, la segunda nacionalidad de Ahanor, puede volver a cortejarlo para intentar "arrebatárselo" a Italia de cara a los próximos compromisos oficiales de las selecciones.