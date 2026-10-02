Roberto Mancini había optado, para el tercer partido de tres de la selección absoluta de Italia, por no convocar al defensa ex del Atalanta y hoy en el Crystal Palace Honest Ahanor. Hoy la FIGC ha explicado en un comunicado el motivo de la exclusión del italo-nigeriano de la lista también para el partido programado para esta noche en París contra Francia. El futbolista nacido en 2008 ha sido, de hecho, incorporado a la Sub-21 de Silvio Baldini.
Italia, Ahanor deja la concentración y se va con Baldini a la sub-21: Nigeria aún puede esperar el "robo"
NINGUNA LESIÓN, DECISIÓN TÉCNICA PARA AYUDAR A ITALIA SUB-21
No hay, por tanto, ningún motivo de índole física para el defensa, que llegará a Pescara, donde Italia sub-21 deberá preparar el importantísimo duelo directo a todo o nada con Polonia sub-21.
Un partido que vale la clasificación directa para la próxima Eurocopa, evitando tener que pasar por los playoffs previstos durante el parón de noviembre, y en el que Italia sub-21 solo tiene una opción: ganar y hacerlo por al menos dos goles de diferencia para recuperar el primer puesto de la clasificación.
EL COMUNICADO
Honest Ahanor deja la concentración de la selección absoluta para incorporarse en las próximas horas al grupo de la selección sub-21, que regresó durante la noche al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia tras el triunfo de ayer sobre Armenia y que el lunes jugará en Pescara ante Polonia en un duelo decisivo para la clasificación a la fase final del Campeonato de Europa de la categoría.
El defensa del Crystal Palace no había partido ayer rumbo a París, donde esta noche Italia se enfrentará a Francia en el tercer partido del grupo de la Nations League, y se quedó entrenándose en el Centro Técnico Federal de Coverciano junto a otros ocho jugadores italianos.
NIGERIA AÚN PUEDE SEGUIR SOÑANDO
La coincidencia de los partidos de la Italia de Mancini y de la sub-21 de Baldini en la jornada del lunes 5 de octubre, de hecho, dejará a Ahanor fuera también de la convocatoria para el partido contra Turquía y, en consecuencia, de poder debutar en un partido oficial con la camiseta de la selección absoluta de Italia.
El defensa ya había debutado con la camiseta de Italia durante los dos amistosos disputados en junio y con Baldini como seleccionador interino, pero en realidad esos partidos no cuentan como encuentros válidos para activar la imposibilidad de un cambio de selección.
Y así, sin debut en partidos oficiales, Nigeria, la segunda nacionalidad de Ahanor, puede volver a cortejarlo para intentar "arrebatárselo" a Italia de cara a los próximos compromisos oficiales de las selecciones.
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