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Ismaila Sarr marca el gol más rápido de la historia de la Liga de Conferencias, y el Crystal Palace sorprende al Shakhtar Donetsk en la ida de semifinales
Sarr deja al Shakhtar en estado de shock
La campaña europea de cuento de hadas del Palace alcanzó un nuevo hito el jueves por la noche, cuando Sarr marcó a los 21 segundos del partido de ida de las semifinales de la Liga de Conferencias contra el Shakhtar. El tanto dio a las Águilas una ventaja inmediata en Cracovia (Polonia) y encaminó una contundente victoria por 3-1 que les favorece de cara a la vuelta en Selhurst Park.
El certero remate de Sarr, que batió a los locales y marcó un nuevo hito en la competición, reflejó la ambición del equipo de Oliver Glasner, que sigue superando expectativas en su debut continental tras ganar la FA Cup el año pasado.
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Se ha batido un nuevo récord de la Conference League
El gol del astro senegalés, a los 21 segundos, superó el récord de la Liga de Conferencias que Ferdy Druijf había fijado en 2022 con un tanto a los 32 segundos para el Rapid de Viena ante el Vitesse de Arnhem. Así, la diana de Sarr se convierte en la más rápida desde la creación de la competición por parte de la UEFA en 2021.
A la caza de los récords europeos de todos los tiempos
Aunque el gol de Sarr en la Liga de Conferencias es histórico, no bate los récords de las principales competiciones europeas. El récord de la Liga de Campeones sigue en manos de Roy Makaay, quien marcó a los 10,12 segundos con el Bayern ante el Real Madrid en 2007.
En la Europa League, Jan Sýkora marcó a los 10,69 segundos con el Slovan Liberec ante el Qarabag en 2016, también más rápido que Sarr. Aun así, Sarr ya es pionero en el torneo más reciente de la UEFA y ha dado a los aficionados del Palace un momento para atesorar.
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El Palace sigue con su histórico debut europeo
En su debut en una gran competición europea, el Crystal Palace ha dado un paso más hacia la final. Tras su éxito en la liga nacional la temporada pasada, el club londinense se ha adaptado bien a la Conference League y, gracias al récord de Sarr, ahora está cerca de alcanzar la final contra Rayo Vallecano o Estrasburgo.