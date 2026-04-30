Ismaila Sarr marca el gol más rápido de la historia de la Liga de Conferencias, y el Crystal Palace sorprende al Shakhtar Donetsk en la ida de semifinales

La campaña europea de cuento de hadas del Palace alcanzó un nuevo hito el jueves por la noche, cuando Sarr marcó a los 21 segundos del partido de ida de las semifinales de la Liga de Conferencias contra el Shakhtar. El tanto dio a las Águilas una ventaja inmediata en Cracovia (Polonia) y encaminó una contundente victoria por 3-1 que les favorece de cara a la vuelta en Selhurst Park.

El certero remate de Sarr, que batió a los locales y marcó un nuevo hito en la competición, reflejó la ambición del equipo de Oliver Glasner, que sigue superando expectativas en su debut continental tras ganar la FA Cup el año pasado.