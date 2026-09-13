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Ismail Kartal vuelve como entrenador del Fenerbahçe pese a su dramática dimisión pública tras el sorteo de la Champions League
Confirmado el regreso a los entrenamientos
La cúpula del Fenerbahce emitió un comunicado oficial el viernes por la noche para confirmar que Kartal seguiría al frente del primer equipo. Su continuidad quedó refrendada el sábado por la mañana, cuando los canales oficiales del club en redes sociales compartieron fotos del entrenador dirigiendo el entrenamiento del primer equipo. El desarrollo desmintió directamente las informaciones que aseguraban que sus conversaciones de crisis previas con el directivo del club Oguz Cetin se habían roto.
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Salida dramática de la rueda de prensa
Kartal ya había anunciado su sorprendente dimisión en las inmediatas secuelas del empate 1-1 del jueves contra la Roma en la Liga de Campeones. En declaraciones recogidas por la Agencia Anadolu, dijo: "Antes que nada, felicito a mis jugadores por ejecutar al pie de la letra las tareas que les asigné para el partido de esta noche. Jugamos un fútbol digno de la Liga de Campeones. Podríamos haber ganado el partido; tuvimos ocasiones claras. El partido terminó en empate y estoy orgulloso de mis jugadores. Esta noche dimito de mi cargo para no volver nunca. Extiendo mi más sincero agradecimiento a mis jugadores".
El presidente del club rechaza la salida
El presidente del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, defendió rápidamente al técnico y descartó su dimisión en una rueda de prensa aparte poco después. Citando las botellas de agua lanzadas por los aficionados y los duros insultos en redes sociales como el detonante del arrebato del entrenador, Yildirim dijo: «Visteis en qué estado estaba Ismail. ¿Puede una persona soportar tanta angustia? Le lanzaron una botella de agua a la cabeza a Ismail Kartal. Lo vimos. Por eso está molesto. Ismail Kartal sigue en su cargo. Le dije [a Kartal]: “Seguirás”, y eso fue todo».
- Getty Images Sport
Se acerca la prueba de liga del lunes
El Fenerbahçe debe centrar ahora de inmediato su atención de nuevo en la Superliga cuando reciba al Gaziantep FK el lunes por la noche. Kartal está sometido a una presión importante para mejorar la situación del equipo en el campeonato doméstico, con su conjunto estancado en la 11.ª posición de la tabla, compuesta por 18 equipos. Sumar los tres puntos ante el Gaziantep sigue siendo imperativo si quiere rebajar la tensión interna y recuperar a una afición frustrada.
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