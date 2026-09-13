Ismail Kartal vuelve como entrenador del Fenerbahçe pese a su dramática dimisión pública tras el sorteo de la Champions League

Kartal ya había anunciado su sorprendente dimisión en las inmediatas secuelas del empate 1-1 del jueves contra la Roma en la Liga de Campeones. En declaraciones recogidas por la Agencia Anadolu, dijo: "Antes que nada, felicito a mis jugadores por ejecutar al pie de la letra las tareas que les asigné para el partido de esta noche. Jugamos un fútbol digno de la Liga de Campeones. Podríamos haber ganado el partido; tuvimos ocasiones claras. El partido terminó en empate y estoy orgulloso de mis jugadores. Esta noche dimito de mi cargo para no volver nunca. Extiendo mi más sincero agradecimiento a mis jugadores".