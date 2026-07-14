Ismail Elfath, el «amuleto de la suerte» de Lionel Messi, arbitrará la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina

Elfath es un buen augurio para Argentina: Messi ha ganado los cinco partidos que ha dirigido el dos veces Árbitro del Año de la MLS, incluido el dramático triunfo del Inter de Miami en la final de la Leagues Cup 2023.

El árbitro, con experiencia en torneos de élite tras actuar como cuarto árbitro en la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia, aporta además su bagaje a este encuentro.