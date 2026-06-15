Ismael Saibari acuerda un traspaso de 55 millones de euros al Bayern de Múnich; la estrella de Marruecos y el PSV ya tiene fecha para el reconocimiento médico

Aunque Saibari está concentrado con Marruecos para el Mundial, su fichaje no debería retrasarse. El mediocampista marroquí se hizo famoso tras marcar un gol ante Brasil en el 1-1, demostrando su talento en un gran escenario.

Ya se coordinó para que realice el reconocimiento médico en Estados Unidos, según confirmó Fabrizio Romano. El médico del Bayern trabaja con la selección alemana en el mismo continente, así que solo falta superar los últimos detalles sin que el jugador tenga que viajar a Múnich por ahora.



