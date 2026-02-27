«Irrelevante»: Eddie Howe responde con irritación a los rumores que vinculan a Anthony Gordon con un traspaso al Arsenal

El Arsenal, líder de la Premier League, también ha mostrado interés por el extremo de los Magpies, mientras que se cree que el Manchester United está siguiendo de cerca a Gordon. El jugador de 25 años, que recientemente marcó cuatro goles en la victoria del Newcastle sobre el Qarabag en la eliminatoria de la Liga de Campeones, firmó una extensión de contrato a largo plazo con el Newcastle en octubre de 2024 y aún le quedan cuatro años para cumplir dicho contrato.

Eso no ha impedido que los rivales del Newcastle muestren su interés por Gordon, a pesar de una temporada por debajo del nivel habitual en cuanto a goles se refiere. De hecho, Gordon solo ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias en 21 partidos de liga en la temporada 2025-26.

Antes del partido del Newcastle contra el Everton este fin de semana, se le preguntó a Howe sobre los rumores que rodean el futuro de Gordon en el club, a lo que el exentrenador del Bournemouth respondió que eran «irrelevantes».