El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, celebró una convincente victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga A de la UEFA Nations League en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja. Un doblete de Kevin De Bruyne y un cabezazo en los últimos minutos del suplente Romelu Lukaku aseguraron tres puntos vitales para Bélgica.

La victoria deja a Bélgica con seis puntos en el Grupo A, justo por detrás de la líder del grupo, Francia.

Van Bommel señaló que, aunque el resultado final fue cómodo, el partido tuvo fases caóticas.