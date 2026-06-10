Irán, Taremi denuncia: «¿Qué acogida? En Estados Unidos solo hay tensión. Aunque quizá sea solo una impresión mía...»

Mehdi Taremi, delantero iraní que jugará el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, afirma que las medidas de Washington, como negar visados y prohibir la entrada a un árbitro somalí, dañan la imagen del país y generan «mucha tensión». Debido al conflicto entre ambos países, la selección de Ghalenoei jugará sus tres partidos de grupo en EE. UU., pero entrenará en México.
Aunque todo el plantel viajó a México, 14 integrantes del cuerpo técnico no obtuvieron el visado para entrar a Estados Unidos. Taremi compartió sus impresiones con ESPN.