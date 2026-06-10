Irán, Taremi denuncia: «¿Qué acogida? En Estados Unidos solo hay tensión. Aunque quizá sea solo una impresión mía...»

«He jugado tres Mundiales y siempre se dice que, al bajar del avión, se siente un ambiente único de cordialidad y cosmopolitismo. Por desgracia, ahora no lo percibo. Hay mucha tensión en este Mundial; se nota en el ambiente y, lamentablemente, se debe a medidas como [la denegación de visados]. Quizás sea solo mi impresión».

«El equipo no son solo jugadores y entrenador, también el cuerpo técnico y la directiva; todos somos uno. Confiamos en que se resuelva pronto, porque el deporte no debe tener discriminación».

«Algunas personas fuera de Irán pueden oponerse al Gobierno, pero todos somos iraníes, estamos unidos y buscamos la paz. Esperamos que vengan a apoyarnos y nosotros debemos hacerles felices y llevarles alegría».



