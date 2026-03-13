Getty Images News
Irán responde a Donald Trump tras el fiasco de la Copa del Mundo, después de que la selección nacional abandonara el torneo por el conflicto con Estados Unidos
Una crisis diplomática entra en el ámbito deportivo
Desde el inicio de los ataques israelíes y estadounidenses en territorio iraní el 28 de febrero, la situación del equipo Melli se ha convertido en el principal foco de atención de los preparativos para la Copa del Mundo. Irán fue una de las primeras naciones en clasificarse para el torneo ampliado a 48 equipos, pero sus preparativos se han visto obstaculizados por la situación geopolítica. El equipo no asistió a una reunión preparatoria obligatoria de la FIFA en Atlanta la semana pasada, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible retirada total. Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó inicialmente haber recibido garantías de acogida por parte de Washington, la retórica de la Casa Blanca ha cambiado desde entonces, calificando la presencia de los atletas iraníes en Los Ángeles y Seattle como un riesgo significativo para la seguridad.
El equipo Melli rechaza la advertencia de seguridad de Trump
La selección iraní publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram para aclarar su postura. El mensaje decía: «La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección iraní fue una de las primeras en clasificarse para este importante torneo, gracias a su fuerza y a las decisivas victorias logradas por los valientes hijos de Irán. Sin duda, nadie puede excluir a la selección iraní de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de «país anfitrión» sin poder garantizar la seguridad de las selecciones que participan en este evento mundial».
Esto fue una refutación directa a los comentarios anteriores de Trump en Truth Social, donde afirmó: «La selección nacional iraní es bienvenida en la Copa del Mundo, pero realmente no creo que su presencia sea apropiada, por su propia vida y seguridad».
Temor por la seguridad en las ciudades del Grupo G
La realidad logística del calendario de Irán ha aumentado la sensación de temor en torno a la lista de partidos. Irán ha sido incluido en el Grupo G, que incluye a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos programados para disputarse en las ciudades de alto perfil de Los Ángeles y Seattle. Su base de entrenamiento está situada en Tucson, Arizona, una ubicación que ahora supone una pesadilla para los coordinadores de seguridad, dadas las actuales hostilidades diplomáticas. La FIFA se encuentra en una situación sin precedentes, intentando mantener la «neutralidad» del deporte mientras el líder del país anfitrión cuestiona públicamente la seguridad de un participante clasificado. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, ya ha expresado sus dudas, afirmando que la selección nacional de su país no puede participar en la Copa del Mundo de 2026.
Una carrera contra el reloj del torneo
Con el torneo acercándose rápidamente, la FIFA debe decidir si es necesario preparar un equipo sustituto o si una sede neutral para los partidos de Irán es una alternativa viable. Los jugadores del Team Melli se encuentran en un limbo profesional; aunque han demostrado su fuerza en el campo, la ausencia de sus representantes en las últimas reuniones informativas de la FIFA sugiere que una retirada oficial podría ser inminente. Si Irán se retirara oficialmente, el efecto dominó podría afectar a los derechos de retransmisión y a la integridad competitiva del Grupo G. La comunidad futbolística mundial espera ahora la decisión final de Zúrich, mientras el «país anfitrión» y su invitado más controvertido siguen enzarzados en un peligroso enfrentamiento.
