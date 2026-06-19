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Irán presenta una queja ante la FIFA, ya que las restricciones de viaje de EE. UU. obligan a los jugadores a llegar y salir del país los días de partido
Irán impugna las restricciones de viaje en el Mundial
La FFIRI ha presentado una queja formal ante la FIFA por las normas de viaje impuestas a la selección nacional durante el Mundial de 2026. Actualmente, Irán solo puede entrar a Estados Unidos un día antes de cada partido y debe salir el mismo día de la disputa. Estas restricciones llevaron al seleccionador, Amir Ghalenoei, a calificar a Irán como el equipo «más oprimido» del torneo tras su empate 2-2 con Nueva Zelanda en Los Ángeles.
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La Federación expresa su preocupación por los preparativos
En un comunicado, la FFIRI afirmó que las medidas no respetan la igualdad de condiciones para todos los equipos y podrían afectar su preparación.
Anunció además que expresará su descontento y presentará una queja formal ante la FIFA. La selección iraní debía llegar dos días antes a cada sede y regresar al día siguiente para mantener su preparación física y técnica.
Además, reveló que ya se habían rechazado en dos ocasiones las solicitudes de llegar 48 horas antes de los partidos, incluso antes del encuentro contra Bélgica en Los Ángeles, a pesar de que ese tiempo adicional ayudaría a los jugadores a adaptarse, entrenar y preparar el encuentro.
Las autoridades estadounidenses se mantienen firmes ante el aumento de las tensiones
Irán entrena en Tijuana (México) tras denegársele la prórroga de estancia en Estados Unidos. Las restricciones se deben a mayores preocupaciones de seguridad y tensiones políticas. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. declaró a la BBC: «La selección nacional de fútbol de Irán aceptó estas condiciones».
Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, confirmó la medida a CBS News: «El equipo podrá ingresar un día antes del partido y deberá salir el mismo día, por la noche. Lo mismo ocurrirá en Los Ángeles».
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La FIFA afronta una presión creciente para responder.
El asunto ha atraído la atención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien visitó el vestuario iraní tras el empate con Nueva Zelanda, mientras crece la presión sobre el organismo para que atienda las preocupaciones de la federación.
Irán aún debe jugar dos partidos clave en la fase de grupos: ante Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle. La FFIRI insiste en que las condiciones de viaje actuales ponen al equipo en desventaja. La FIFA estudia ahora cómo conciliar el reglamento del torneo con las restricciones de las autoridades estadounidenses. La situación seguirá bajo estrecha vigilancia mientras Irán avance en el Mundial.