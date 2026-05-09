Irán lanza un ultimátum de 10 puntos para su participación en el Mundial de 2026, en medio de disputas sobre visados y seguridad

La FFIRI confirmó que la selección masculina participará en el Mundial 2026 siempre que los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— cumplan ciertas condiciones. Su decisión llega tras un periodo de tensión geopolítica y un conflicto regional que ha ensombrecido los preparativos.

En un comunicado en su web, la federación fue clara: «Participaremos en la Copa del Mundo 2026, pero los anfitriones deben respetar nuestras preocupaciones, creencias y convicciones».