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Irán lanza un ultimátum de 10 puntos para su participación en el Mundial de 2026, en medio de disputas sobre visados y seguridad
Teherán exige respeto y seguridad
La FFIRI confirmó que la selección masculina participará en el Mundial 2026 siempre que los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— cumplan ciertas condiciones. Su decisión llega tras un periodo de tensión geopolítica y un conflicto regional que ha ensombrecido los preparativos.
En un comunicado en su web, la federación fue clara: «Participaremos en la Copa del Mundo 2026, pero los anfitriones deben respetar nuestras preocupaciones, creencias y convicciones».
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Un plan de 10 puntos para la participación
El presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, detalló en la televisión estatal los diez requisitos para que el equipo participe en el torneo de un mes en Norteamérica.
Entre ellas figuran la concesión de visados, el respeto al cuerpo técnico, a la bandera y al himno, y la garantía de seguridad en aeropuertos, hoteles y rutas a los estadios. La federación insiste especialmente en la protección y movilidad de su delegación durante toda su estancia.
Problemas con los visados para los jugadores estrella
Uno de los principales puntos de discordia es la entrada de jugadores y directivos en Norteamérica. Canadá denegó recientemente la entrada al presidente de la federación por sus supuestos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), un precedente que Teherán quiere evitar. Irán exige ahora que los futbolistas profesionales que hayan cumplido el servicio militar obligatorio no sean penalizados al solicitar el visado.
Taj fue claro al mencionar a los jugadores y al cuerpo técnico, incluidos Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, quienes prestaron servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y afirmó que todos deberían obtener el visado sin problemas.
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La FIFA mantiene el statu quo
A pesar de la polémica y las advertencias de Teherán, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el torneo se mantendrá según lo previsto. La FIFA espera que todas las selecciones cumplan sus compromisos y trabaja en los retos logísticos del país anfitrión.
Irán, con sede en Tucson (Arizona) durante el torneo, integra el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Debutará ante Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio.