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«Irán hizo esto, Israel aquello y Lennart Karl se lesionó»: leyenda del Bayern afirma que el fútbol se toma demasiado en serio y resalta la necesidad de abonos asequibles para el campeón de la Bundesliga
Una cuestión de prioridades sociales
En una entrevista con el FAZ, Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern de Múnich, afirmó que tanto el público como la prensa se toman el fútbol demasiado en serio.
Criticó que se den igual espacio a noticias deportivas intrascendentes que a conflictos geopolíticos, y recordó que la vida de los jugadores era más sencilla en su época.
Hoy hay que explicar todo; ya no hay margen para la espontaneidad», afirmó. «Por ejemplo, nuestra visita a la Oktoberfest: ahora es un truco publicitario. Antes, si no había partido el miércoles, pedíamos a Udo Lattek entrenar el martes por la mañana para ir a la fiesta por la tarde. Todo el equipo entraba en tropel; no había fotos de móviles. Nos quedábamos hasta medianoche, recorríamos casi todas las carpas y nos montábamos en todas las alfombras mágicas; a veces hasta alguien vomitaba en una.
Hoy eso sería noticia. A veces creo que se toma el fútbol demasiado en serio. Las noticias dicen: Irán hizo esto, los israelíes aquello y, por cierto, Lennart Karl se lesionó un músculo. Lo único que falta es que eso ocupe el primer puesto».
Rechazo a las tarifas de élite para el Mundial de 2026
El icono del Bayern criticó la comercialización del fútbol y, en especial, los precios del Mundial de 2026 en Estados Unidos. contrapuso la auténtica cultura futbolística al espectáculo corporativo de los deportes estadounidenses.
«Rechazo por completo lo que la FIFA está haciendo actualmente con los precios para el Mundial de Estados Unidos», afirmó. «No tiene nada que ver con el negocio del fútbol tal y como yo lo concibo. La final del Mundial no debe convertirse en algo parecido a la Super Bowl». Hace poco conocí a alguien que estuvo en la Super Bowl. Le invitaron al palco de un multimillonario. El palco costó 1,5 millones de dólares por ese único día. Para 20 personas. Eso son 75 000 dólares por persona. Algunos de ellos ni siquiera vieron el partido. Y la principal atracción, por supuesto, fue el espectáculo del descanso».
Proteger al aficionado de clase trabajadora
A pesar de las instalaciones corporativas en el Allianz Arena, la leyenda se mostró orgullosa del compromiso del Bayern de Múnich con la accesibilidad social gracias a sus abonos de temporada de 175 €. Al preguntarle por los palcos VIP, respondió: «Sí, pero también hay abonos de temporada por 175 €. Estoy muy orgulloso de ello. No quiero que los aficionados con menos ingresos se queden fuera; el fútbol es suyo. No puede ser que tengan que elegir entre comer o ir al estadio. Un partido siempre debe ser posible».
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La carrera mundial contra la Premier League
Al cerrar su análisis, la exestrella del Bayern admitió que, pese a la competitividad de los equipos alemanes, la Premier League lidera la visibilidad global. Recordando palabras de Franz Beckenbauer, reconoció que la liga inglesa mantiene una gran ventaja en marketing internacional.
«La presencia internacional de la Premier League sigue siendo mayor. En un stage en Dubái, no pude ver la Bundesliga, pero la Premier se retransmitía en todas partes», admitió.