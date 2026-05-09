En una entrevista con el FAZ, Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern de Múnich, afirmó que tanto el público como la prensa se toman el fútbol demasiado en serio.

Criticó que se den igual espacio a noticias deportivas intrascendentes que a conflictos geopolíticos, y recordó que la vida de los jugadores era más sencilla en su época.

Hoy hay que explicar todo; ya no hay margen para la espontaneidad», afirmó. «Por ejemplo, nuestra visita a la Oktoberfest: ahora es un truco publicitario. Antes, si no había partido el miércoles, pedíamos a Udo Lattek entrenar el martes por la mañana para ir a la fiesta por la tarde. Todo el equipo entraba en tropel; no había fotos de móviles. Nos quedábamos hasta medianoche, recorríamos casi todas las carpas y nos montábamos en todas las alfombras mágicas; a veces hasta alguien vomitaba en una.

Hoy eso sería noticia. A veces creo que se toma el fútbol demasiado en serio. Las noticias dicen: Irán hizo esto, los israelíes aquello y, por cierto, Lennart Karl se lesionó un músculo. Lo único que falta es que eso ocupe el primer puesto».