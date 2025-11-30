Irán boicotea el sorteo del Mundial 2026 en Washington debido a negativas de visas por parte de Estados Unidos

Las denegaciones de visas se producen en el contexto de la orden ejecutiva de junio de 2025 del presidente Donald Trump, que establece restricciones de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La orden incluye exenciones para "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que realicen un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos, que viajen para la Copa Mundial, Olimpiadas u otro evento deportivo de importancia según lo determinado por el Secretario de Estado".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó recientemente preguntas sobre el acceso a Estados Unidos para los próximos torneos. Hablando en el Congreso de la FIFA, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha asegurado a la FIFA que los visitantes internacionales, incluidos los aficionados, serán bienvenidos en la Copa Mundial de 2026. Infantino dijo que estas garantías siguieron a reuniones entre la FIFA y funcionarios estadounidenses como parte del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Copas Mundiales de la FIFA.

Infantino ha hecho comentarios similares en los últimos meses, enfatizando la continua coordinación con las agencias del gobierno estadounidense para garantizar la seguridad, los viajes y la logística de transporte para los asistentes internacionales. Human Rights Watch ha instado por separado a la FIFA a monitorear de cerca los desarrollos y estar preparada para reevaluar la planificación si es necesario.