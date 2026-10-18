¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
Traducido por

Ira contenida en los pasillos del Real Madrid: un peligro real amenaza a Mourinho

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
J. Mourinho
Y. Diomande
A. Guler
España
Portugal
Côte d’Ivoire
Turquía

¡Una brecha entre las expectativas y la realidad!

El clima de apoyo incondicional que acompañó el regreso del entrenador José Mourinho al Real Madrid ha comenzado a transformarse de forma gradual en un estado de expectación y cautela en los despachos del club, pese a que mantiene el respaldo total de sus jugadores dentro del vestuario.

El Real Madrid, cuarto clasificado con 18 puntos, se prepara para un duelo exigente esta noche ante el Sevilla, quinto con 14 puntos, en la novena jornada de LaLiga, donde el equipo de Mourinho busca matar varios pájaros de un tiro: en primer lugar, aprovechar el tropiezo del Real Betis (19 puntos) para arrebatarle la tercera posición y, además, reforzar la confianza del conjunto antes del Clásico.

  • Brecha entre las expectativas y la realidad: Mourinho, en entredicho

    Según el análisis del periodista español Jorge Picón, "octubre fue frío para Mourinho", señalando que su regreso llevó a todos a imaginar que el Real Madrid se transformaría en una imagen diferente (a la de la temporada pasada).

    Y añadió: "Se le dio (a Mourinho) libertad para tomar decisiones, se le escuchó en materia de fichajes y se invirtió el dinero —según su criterio— para reforzar al equipo. Ese respaldo alimentó unas expectativas que hoy han empezado a desvanecerse".

    Y reveló: "Las dudas proceden de la alta dirección, no del vestuario, donde Mourinho sigue contando con el apoyo de sus jugadores".

    Lee también: Vinicius avergüenza a Mourinho: los números de Alonso revelan la diferencia


  • Voces influyentes a la espera: dardos de crítica mordaz

    Y Bacon, que anteriormente trabajó para As, Goal y Relevo, añadió: "Hay voces influyentes en el Real Madrid que no están convencidas con lo que ven. Tampoco les gustó la ausencia de Diomande en el once inicial, ni el cambio que afectó a Arda Güler, que consideraron inoportuno".

    Y subrayó: "Esperaban que esa libertad en la toma de decisiones se tradujera en un cambio radical más evidente. Sin embargo, hay un gran parecido con la temporada pasada, tanto en el estilo de juego como en algunas decisiones".

    Y concluyó: "El entusiasmo que acompañó el regreso de Mourinho dio paso, en un sector de los dirigentes del club, a una mirada más minuciosa y exigente con los resultados, y en algunos casos extremos, esa expectación se transformó en dardos de crítica mordaz".

    Lee también: La Cartuja desata su creatividad: Ez Abde, camino de su versión excepcional

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
RMA

RMA

Primera División

18 oct 2026

SEV

SEV