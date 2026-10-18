Ira contenida en los pasillos del Real Madrid: un peligro real amenaza a Mourinho

El clima de apoyo incondicional que acompañó el regreso del entrenador José Mourinho al Real Madrid ha comenzado a transformarse de forma gradual en un estado de expectación y cautela en los despachos del club, pese a que mantiene el respaldo total de sus jugadores dentro del vestuario.

El Real Madrid, cuarto clasificado con 18 puntos, se prepara para un duelo exigente esta noche ante el Sevilla, quinto con 14 puntos, en la novena jornada de LaLiga, donde el equipo de Mourinho busca matar varios pájaros de un tiro: en primer lugar, aprovechar el tropiezo del Real Betis (19 puntos) para arrebatarle la tercera posición y, además, reforzar la confianza del conjunto antes del Clásico.