Getty/GOAL
Traducido por
«Irá al Liverpool»: Atrevido pronóstico sobre el fichaje de Kylian Mbappe por un club de la Premier League mientras se descarta el regreso al PSG del «galáctico» del Real Madrid
- Getty/GOAL
Mbappe aún no ha ganado la Champions League ni el Balón de Oro
El internacional francés Mbappe, que es el máximo goleador histórico de su país y logró un récord similar en la competición estrella de la FIFA durante el verano, se despidió del PSG en 2024 al emprender la búsqueda del esquivo título de la Champions League.
Nada más marcharse del Parque de los Príncipes, el club de la Ligue 1 conquistó su primer título europeo y, desde entonces, ha ganado ese trofeo dos veces consecutivas. Mbappe se ha quedado preguntándose qué habría pasado si se hubiera quedado, mientras que el reconocimiento del Balón de Oro también se le ha resistido.
El Real Madrid pretende darle los títulos más prestigiosos a su emblemático número 10, pero podría llegar un momento en que se vea obligado a plantearse perseguir esos mismos sueños en otro lugar. ¿Podría regresar a su país o le atraerá la posibilidad de empezar de cero en Inglaterra, después de que Arsenal, Liverpool, Manchester City y Chelsea hayan mostrado interés por él en el pasado?
¿A dónde podría ir Mbappé cuando deje el Real Madrid?
Preguntado por dónde podría acabar Mbappe tras no conquistar los títulos tan ansiados en Madrid, el excentrocampista del PSG Mulumbu, que habló en colaboración con Parimatch Online Casino, declaró a GOAL: «Es irónico, porque la forma en que dejó el PSG no fue la mejor».
«Creo que, como todo el mundo sabe, y él lo ha dicho muchas veces en entrevistas, su sueño era jugar en el Real Madrid. Pero creo de verdad que, después del Real Madrid, si quiere dejar este club, y es un gran interrogante porque se quedará allí mucho tiempo, irá al Liverpool, sin duda».
Preguntado por esa rotunda afirmación, Mulumbu añadió: «Ya lo dijo. Habló con Jurgen Klopp en su momento y es muy seguidor del Liverpool. Sería la mejor opción para él y para el club».
- Getty
Lo que dijo Mbappe sobre las conversaciones en pleno vuelo con el Liverpool y Klopp
Cuando Mbappe era una promesa adolescente que empezaba a hacerse un nombre en el Mónaco, hubo conversaciones con el Liverpool y Klopp. Sobre aquellas conversaciones, ha contado a The Athletic: «Sí, estuve cerca del Liverpool. Mi madre era una gran admiradora de Jurgen Klopp y el Liverpool era su destino favorito. Quería que fuera allí».
«No le hice caso porque quería jugar en mi ciudad, París. No quería salir de mi país antes de ser alguien. Pero sí, mi madre siempre me decía: “Liverpool: vas a estar allí, jugando en Anfield. Va a ser una locura para ti”. Y yo le decía: “¡Vale!”».
«Fue allí [para] la primera fase de las negociaciones. Visitó la ciudad, fue al estadio y conoció a la gente. Me dijo: “Es un club maravilloso, todo el mundo es muy amable, es un club familiar, un gran club”. Fue a Anfield y se enamoró del estadio. Vio algunos partidos sola para sentir el ambiente, porque quería imaginarme en ese estadio».
«Hablábamos todo el tiempo. “¿Qué opinas, mamá?”. Ella me decía: “Para mí, tienes que ir al Liverpool”. Yo le decía: “¡Vale, vale, vale!”, porque Jurgen Klopp era un entrenador increíble. Lo conocí y tuve una relación maravillosa con él. Le tenía un gran respeto».
Mbappe también recordó una reunión en pleno vuelo con quien entonces era entrenador del Liverpool: «Recuerdo que estábamos en el avión y dábamos vueltas y vueltas en el aire mientras él me explicaba su proyecto».
«Le dije: “No necesitas convencerme. Eres Jurgen Klopp, es el Liverpool, un gran club, así que, por supuesto, si estoy aquí es porque tengo cierto interés. Pero tengo otras opciones, otros proyectos, que también son buenos”. Le dije: “Tome la decisión que tome, será una buena decisión porque estamos hablando de algunos de los clubes más grandes del mundo”».
«Es una historia divertida. Pero al final decidí ir al PSG porque, para mí, que nací y crecí en París, no había nada mejor que demostrar que podía ser una estrella en mi ciudad natal».
Por qué Mbappe, Messi y Neymar no funcionaron en el PSG
Mbappe pasó seis años en el PSG y se convirtió en su máximo goleador histórico tras marcar 256 goles en 308 partidos. En una etapa jugó junto a Lionel Messi, ganador de ocho Balones de Oro, y la estrella brasileña Neymar, pero no lograron convertir aquel potencial en algo más tangible.
Preguntado por qué fracasó aquel proyecto, ante el argumento frecuente de que había demasiados egos para un solo vestuario, Mulumbu dijo: «Creo que es una cuestión de filosofía. Luis Enrique encuentra la mejor compenetración en el equipo.
»Como he dicho antes, el equipo no gira en torno a una gran estrella ni a un solo líder. Es un equipo, podríamos decir, configurado con [Achraf] Hakimi y Nuno Mendes jugando muy adelantados y con [Khvicha] Kvaratskhelia y Desire Doue capaces de defender. Así que trabajan los unos para los otros. Saben lo que quieren hacer. Y, como has mencionado, ya no hay egos en el vestuario. Por eso es muy fácil trabajar de esa manera».
- Getty
La carrera por la gloria en la Champions League 2026-27 ya está en marcha
El PSG vuelve a aspirar esta temporada a su tercera corona europea consecutiva, tras haber logrado ya una destacada victoria sobre el Barcelona. El Madrid es, como siempre, otro firme candidato a conquistar la Champions League.
Mbappe estará desesperado por hacerse con el trofeo más emblemático, por lo que cualquier conversación sobre el Liverpool o sobre aventuras en la Premier League lejos de Anfield quedará aparcada y no se retomará hasta dentro de muchos años.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias