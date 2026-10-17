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«¡Ir al Manchester City fue la mejor decisión!»: David Silva revela los detalles de su frustrado fichaje por el Barcelona y explica la negativa del Valencia a venderlo en 2008
El maestro español recuerda un traspaso bloqueado
Silva ha asegurado que fichar por el Manchester City fue la mejor decisión de su carrera, después de que los dirigentes del Valencia bloquearan un traspaso anterior al Barcelona. El centrocampista llegó a las categorías inferiores de Mestalla en 2000, con 14 años, y acabó marchándose a Inglaterra en julio de 2010 por 24 millones de libras. Durante una década en Manchester, marcó 77 goles en 436 partidos y conquistó 14 títulos importantes.
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La crisis financiera fuerza un éxodo de Mestalla
Los dirigentes del Camp Nou dieron el primer paso tras sus destacadas actuaciones en la Eurocopa 2008. El entonces director deportivo, Txiki Begiristain, contactó personalmente con él para llevarlo a Cataluña. Sin embargo, los dirigentes del Valencia se negaron inicialmente a negociar porque querían construir el equipo alrededor de sus jugadores más valiosos, hasta que las graves dificultades económicas los obligaron a vender a dos de ellos dos años después.
Al explicar cómo se desarrolló aquel posible fichaje en el pódcast El Camino de Mario, presentado por el exfutbolista Mario Suarez, Silva declaró, según recoge MARCA: «En 2008, Txiki me llamó después de que ganáramos la Eurocopa con la selección. Por entonces estaba en el Barça. Pero en aquel momento el Valencia no vendía. Más tarde tuvo problemas económicos y nos vendió a los dos, a mí y a “El Guaje” Villa».
Al recordar su posterior fichaje por un club inglés, con el que conquistó cuatro títulos de la Premier League antes de marcharse en 2020, el canario añadió: «Ir al Manchester City fue la mejor decisión; pasé diez años espectaculares y la afición me trató increíblemente bien».
El perseverante entrenador italiano cierra el traspaso
Antes de cerrar su fichaje por un club de Manchester tras conquistar el Mundial de 2010, el centrocampista también fue vinculado con otro peso pesado del fútbol español. Sin embargo, las frecuentes llamadas del entrenador Roberto Mancini a finales de 2009 le hicieron cambiar de opinión.
Al hablar de esos rumores de fichaje y del orgullo que siente por haber disputado 125 partidos con su selección antes de que el club inglés se convirtiera en una potencia del fútbol moderno, Silva añadió: «Siempre hubo rumores, como el interés del Real Madrid. Pero, cuando volví de Sudáfrica, ya tenía claro que quería ir al City. Mancini ya me llamaba con frecuencia en noviembre. Estaba muy interesado».
«Disputar 125 partidos con la selección fue un gran logro, especialmente mientras jugaba en el City, cuando todavía no era la potencia que es ahora».
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Un regreso sorprendente prolonga una brillante trayectoria
Tras su salida del fútbol inglés, el veterano centrocampista regresó a España para jugar en la Real Sociedad antes de anunciar su retirada en 2023 debido a una lesión del ligamento cruzado anterior. Sorprendentemente, el futbolista de 40 años volvió al fútbol profesional en octubre de 2026 tras tres años sin jugar. Ha fichado oficialmente por el Supreme Sha Tin, equipo de la Premier League de Hong Kong, para escribir un inesperado capítulo final.
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