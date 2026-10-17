Los dirigentes del Camp Nou dieron el primer paso tras sus destacadas actuaciones en la Eurocopa 2008. El entonces director deportivo, Txiki Begiristain, contactó personalmente con él para llevarlo a Cataluña. Sin embargo, los dirigentes del Valencia se negaron inicialmente a negociar porque querían construir el equipo alrededor de sus jugadores más valiosos, hasta que las graves dificultades económicas los obligaron a vender a dos de ellos dos años después.

Al explicar cómo se desarrolló aquel posible fichaje en el pódcast El Camino de Mario, presentado por el exfutbolista Mario Suarez, Silva declaró, según recoge MARCA: «En 2008, Txiki me llamó después de que ganáramos la Eurocopa con la selección. Por entonces estaba en el Barça. Pero en aquel momento el Valencia no vendía. Más tarde tuvo problemas económicos y nos vendió a los dos, a mí y a “El Guaje” Villa».

Al recordar su posterior fichaje por un club inglés, con el que conquistó cuatro títulos de la Premier League antes de marcharse en 2020, el canario añadió: «Ir al Manchester City fue la mejor decisión; pasé diez años espectaculares y la afición me trató increíblemente bien».