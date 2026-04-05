Inzaghi decide su futuro... ¿Traicionará al Al-Hilal por Italia?

El entrenador del Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha revelado sus intenciones de seguir en Arabia Saudí y ha hablado sobre el desastre de la selección italiana, que volvió a quedarse fuera del Mundial.

La Azzurri no logró clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva tras caer en la final de la repesca ante Bosnia y Herzegovina.

Inzaghi concedió una entrevista exclusiva al diario italiano Libertà, coincidiendo con su 50.º cumpleaños (5 de abril), en la que habló de las tentaciones que le llegan desde Italia para volver.