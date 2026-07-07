Investigación sobre los árbitros: en la recta final de los interrogatorios, tras la declaración de Rocchi, ¿juicio o archivo del caso?

Durante el interrogatorio, de tres o cuatro horas, Rocchi —que se autoexcluyó al conocerse la investigación— rechazó la acusación de participar en un supuesto acuerdo el 2 de abril de 2025 en San Siro. La fiscalía sostiene que se urdió un plan para “amañar” la designación de Andrea Colombo, árbitro afín al Inter, en un partido contra el Bolonia, y para impedir que Daniele Doveri dirigiera la posible final de la Copa de Italia y los últimos encuentros de los nerazzurri en la temporada 2024/2025. Además, se investiga si Rocchi recibió señales desde la sala del VAR en el Udinese-Parma para que el asistente Daniele Paterna, también imputado por falso testimonio, pitara un penalti.