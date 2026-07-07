Gianluca Rocchi, exresponsable de designación de árbitros, y los expresidentes de la AIA, Antonio Zappi y Alfredo Trentalange, fueron interrogados en los últimos días por la Fiscalía de Milán, según fuentes fidedignas de AGI. Es la última fase de la investigación, desarrollada en secreto tras las comparecencias públicas en el Palacio de Justicia; las partes deciden si pedir el archivo o cerrar la instrucción para ir a juicio.
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Investigación sobre los árbitros: en la recta final de los interrogatorios, tras la declaración de Rocchi, ¿juicio o archivo del caso?
LA DECLARACIÓN DE ROCCHI
Rocchi declaró por primera vez tras decidir, el 30 de abril, no acudir a la citación del fiscal Maurizio Ascione. Su abogado, Antonio D'Avirro, explicó que no se presentó porque no había podido estudiar en detalle los documentos que le imputaban fraude deportivo.
LAS ACUSACIONES
Durante el interrogatorio, de tres o cuatro horas, Rocchi —que se autoexcluyó al conocerse la investigación— rechazó la acusación de participar en un supuesto acuerdo el 2 de abril de 2025 en San Siro. La fiscalía sostiene que se urdió un plan para “amañar” la designación de Andrea Colombo, árbitro afín al Inter, en un partido contra el Bolonia, y para impedir que Daniele Doveri dirigiera la posible final de la Copa de Italia y los últimos encuentros de los nerazzurri en la temporada 2024/2025. Además, se investiga si Rocchi recibió señales desde la sala del VAR en el Udinese-Parma para que el asistente Daniele Paterna, también imputado por falso testimonio, pitara un penalti.
LOS DEMÁS INTERROGATORIOS
Zappi, destituido de la presidencia de la asociación de árbitros tras ser condenado a 13 meses de inhabilitación por la justicia deportiva, ha declarado como testigo por segunda vez, después de su primera comparecencia a principios de mayo. El exárbitro y presidente de la AIA, Trentalange, también ha comparecido como testigo.
INVESTIGACIÓN O ARCHIVO DEL CASO
En las últimas semanas, el fiscal Ascione ha trabajado con el fiscal adjunto Paolo Ielo, por orden del fiscal Marcello Viola. Según fuentes de la investigación, lo más probable es el sobreseimiento, aunque el debate sigue abierto y aún se busca un acuerdo entre los magistrados.
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