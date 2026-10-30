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Radja Nainggolan 2026Getty
Simone Gervasio
Traducido por

Investigación por narcotráfico en Bélgica: la Fiscalía pide dos años de cárcel para Nainggolan

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Radja Nainggolan se enfrenta a una condena de dos años de prisión. La Fiscalía de Bruselas ha solicitado una pena severa para el exinternacional belga en el marco del juicio por un presunto tráfico internacional de cocaína desde Sudamérica hasta Europa.

El exjugador de la Roma y del Inter, que hoy tiene 38 años y sigue en activo en el Patro Eisden, de la segunda división belga, había sido detenido el pasado enero en el marco de la investigación y había pasado una noche en prisión. Según los investigadores, habría contribuido al blanqueo de 105.500 euros vinculados a una organización criminal, dinero que habría recibido del hermano de un conocido delincuente belga, es decir, Nasr-Eddine Sekkaki, hermano de Ashraf Sekkaki. Para el jugador también se ha solicitado una multa de 105.000 euros.

  • Preguntado por el origen del dinero, Nainggolan sostuvo primero que se trataba de un préstamo concedido a un amigo; después, explicó que había recibido ese dinero porque sus cuentas habían sido bloqueadas tras un divorcio.

    Según la reconstrucción de la Fiscalía, el dinero habría sido devuelto posteriormente a plazos a la cuenta de la madre de Sekkaki. En las transferencias, Nainggolan habría indicado como concepto unas obras de construcción ficticias, con el objetivo de ocultar el origen de las cantidades. Nainggolan no está acusado de haber participado directamente en el narcotráfico ni de formar parte de la organización criminal: únicamente habría contribuido a blanquear estos 105.500 euros. El tribunal de Bruselas se pronunciará sobre su situación en las próximas semanas.

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