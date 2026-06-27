«Inútil»: Marcelo Bielsa critica duramente su labor como seleccionador de Uruguay tras la derrota ante España que eliminó al equipo del Mundial

Tras la derrota, Bielsa admitió que su trabajo al frente de la selección uruguaya carecía de sentido por la falta de éxito en el Mundial y asumió la responsabilidad de los malos resultados.

«No le dejaré nada al fútbol uruguayo», declaró Bielsa a beIN Sports. «Cualquier aportación de un entrenador que lleva tres años trabajando carece de sentido si no se obtienen resultados: el cuarto puesto en la fase de clasificación no valió nada, el tercer puesto en la Copa América no valió nada y, obviamente, no hace falta que comente ese rendimiento.

«Las preguntas no buscan respuestas, sino descargar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción de la eliminación. En este Mundial, jugamos para conseguir siete puntos y solo conseguimos dos, a pesar de contar con un grupo de jugadores de calidad. A pesar del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, no lo he conseguido».