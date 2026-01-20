+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
James Westwood

Intrusiones en el vestuario, error fatal en el Klassiker y cómo Jobe Bellingham ha tenido dificultades para salir de la sombra de Jude en el Borussia Dortmund

"Hemos conocido a Jobe [Bellingham] durante varios años, y por supuesto hemos seguido su progreso muy de cerca. Ha dado otro gran paso adelante en su desarrollo en el último año, e incluso a la edad de 19 años se ha convertido en un verdadero líder", dijo el director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, después del traspaso de Bellingham de £28 millones ($37m) desde el Sunderland en junio. "Su presencia dominante en el centro del campo es notable, y mejorará a nuestro equipo en varios sistemas."

Kehl añadió: "Está decidido a forjar su propio camino en el Borussia Dortmund y dejar su marca en cómo jugamos, y estamos seguros de que lo hará exactamente así".

Esa última frase fue una clara alusión al hecho de que Jobe estaba siguiendo los pasos de su hermano mayor, Jude, quien se convirtió en un héroe durante su período de tres años en el Signal Iduna Park entre 2020 y 2023, registrando 59 participaciones de gol en 132 partidos mientras obtenía una medalla de ganador de la DFB-Pokal, antes de completar un espectacular traspaso de nueve cifras al Real Madrid.

Jobe hizo el cambio a Alemania cuando tenía dos años más que Jude, y por lo tanto tenía más experiencia en el fútbol profesional. Fue un jugador clave en el Sunderland durante dos temporadas completas, y posiblemente el destacado durante su exitosa campaña de ascenso a la Premier League de 2024-25. 

Pero Jobe hasta ahora no ha podido salir de la sombra de Jude en Dortmund. Las cualidades de liderazgo a las que se refirió Kehl aún no han brillado, ni ha dejado una huella significativa en el estilo de juego del equipo. De hecho, la mayoría de las semanas, se sienta en el banquillo esperando que el entrenador Niko Kovac le dé una oportunidad.

El jugador de 20 años solo ha sido titular en 11 partidos para el Dortmund hasta la fecha, y tres asistencias en 25 apariciones en total representan un rendimiento pobre respecto a la inversión inicial del club. Mientras que la carrera de Jude despegó en Alemania, el desarrollo de Jobe aparentemente se ha detenido en seco. La pregunta es: ¿Qué ha salido tan terriblemente mal?

  • Jobe Bellingham Jude BellinghamGetty

    La Batalla de los Bellingham cancelada

    Jobe tuvo un inicio lo suficientemente prometedor en Dortmund después de unirse al equipo en los Estados Unidos para el ampliado Mundial de Clubes, y marcó su primer inicio con el club en el enfrentamiento de la fase de grupos contra el Mamelodi Sundowns con un gol, disparando un soberbio volea baja, antes de lograr una asistencia contra Ulsan en la tercera jornada.

    Dortmund se clasificó para los octavos de final como ganador del Grupo F, organizando un enfrentamiento con el equipo de la Liga MX Monterrey. Un doblete de Serhou Guirassy llevó al BVB a una victoria por 2-1, pero fue una tarde para olvidar para Bellingham, quien recibió una tarjeta amarilla en la primera mitad, antes de ser sustituido por Kovac después de solo 55 minutos.

    Esa fue su segunda tarjeta del torneo, por lo que Jobe fue suspendido para el partido de cuartos de final de Dortmund: un glamuroso enfrentamiento contra el Real Madrid de Jude.

    "Creo que todos vimos que estaba muy decepcionado", dijo Kovac después del partido. "Creo que no sabía exactamente que la segunda tarjeta amarilla es una suspensión en el medio tiempo. Estaba un poco sorprendido".

    Fue un cruel giro del destino para Jobe, pero el entrenador del Dortmund también ofreció algunas palabras de consuelo: "Es joven. Su hermano también es joven, así que estoy convencido de que se enfrentarán, tal vez la próxima temporada en la Champions League, y luego el futuro. El futuro es para ellos".

    En ausencia de Jobe, BVB cayó en una derrota por 3-2 contra el Real, con Jude entre los jugadores estrella mientras los gigantes españoles ganaron la batalla en el mediocampo.

  • Jobe Bellingham Borussia Dortmund 2025-26Getty

    Interferencia no útil

    Bellingham se recuperó rápidamente de esa decepción, impresionando en los partidos de pretemporada contra Sportfreunde Siegen, Lille y Juventus. Eso le valió un lugar en la alineación de Kovac para el primer partido de la Bundesliga de Dortmund de la campaña 2025-26 frente al St Pauli, pero fue devuelto a la realidad cuando los dos equipos jugaron un caótico empate 3-3.

    A pesar de que BVB se fue al descanso con ventaja de 1-0, Kovac sacó a Bellingham, con el joven logrando solo 28 toques en una discreta actuación en la primera mitad. Los visitantes llegaron a establecer una ventaja de 3-1, pero colapsaron después de que Filippo Mane fue expulsado en el minuto 85, y finalmente tuvieron que conformarse con un punto.

    El frenético final no fue bien recibido por el padre de Bellingham, Mark, quien supuestamente irrumpió en el túnel de los jugadores para confrontar a Kehl después del pitido final. Estaba furioso por la sustitución temprana de su hijo y expresó sus preocupaciones sobre las decisiones tácticas de Kovac en un estallido explosivo que solo sirvió para atraer más atención sobre Bellingham.

    El club minimizó cualquier tensión de forma pública, pero Sport BILD informó que Kehl luego contactó por teléfono a Bellingham Sr. y le advirtió que no se tolerarían incidentes repetidos. Kehl dijo cuando fue presionado sobre el asunto por los periodistas: "Todos estamos decepcionados por el resultado de ayer. Y aún así, el área activa en nuestro club sigue estando reservada para jugadores, entrenadores y oficiales, no para familias y asesores. Esto no volverá a suceder. Hemos dejado esto claro a todos los involucrados."

  • Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    En el banquillo

    Bellingham comenzó de nuevo en el segundo partido de Dortmund contra Union Berlin, y ofreció una valiente actuación tras sufrir una grave lesión al principio del juego. Quedó cubierto de sangre después de chocar con la estrella de Union, Andrej Ilic, mientras disputaba el balón, y continuó jugando con un gran parche encima de su ceja derecha.

    Dortmund logró una victoria de 3-0 y el trabajo de Bellingham en defensa fue una gran razón por la que lograron mantener la portería a cero, ya que ganó siete de sus duelos. Sin embargo, fue el primero en ser sustituido porque Kovac no estaba satisfecho con el otro aspecto del juego del graduado de la academia de Birmingham City.

    "Tiene que quedarse detrás de los delanteros rivales. No sirve de nada si se retrasa demasiado y jugamos cuatro contra dos en la construcción del juego," dijo el entrenador de BVB. "Jobe viene del Campeonato de Inglaterra, donde el ritmo es diferente; todavía tiene que acostumbrarse a eso." 

    Kovac procedió a dejar a Bellingham en el banquillo para un viaje a Heidenheim, que Dortmund ganó 2-0. Se le restringió a otra aparición tardía tres días después, cuando BVB abrió su campaña de la Liga de Campeones con un emocionante empate 4-4 contra Juventus, y Kovac se vio obligado a responder preguntas sobre el papel del hombre de £28 millones.

    "Hay mucha competencia y calidad en el equipo," dijo. "Sé lo que puede hacer. Tiene 19 años y es nuevo para nosotros. Así que no necesitamos escribir nada que sea totalmente irrelevante. Lo crucial es que actuemos como un equipo; todos son parte de eso."

  • Jobe BellinghamGetty Images

    Gafe en el clásico y desafortunada tarjeta roja

    Bellingham pasó el resto de 2025 tratando de aprovechar al máximo las oportunidades limitadas. Solo fue titular en seis partidos más, de los cuales solo tres fueron en la Bundesliga. La Liga de Campeones ofreció un respiro, con la actuación más completa de Bellingham para el BVB hasta la fecha en una victoria 4-2 sobre Copenhague el 21 de octubre, en la que asistió a dos goles, pero los altibajos han superado a los logros.

    De hecho, tres días antes, la primera experiencia de Bellingham en el Klassiker terminó en vergüenza. Dortmund mantenía a raya a los líderes de la liga Bayern Múnich con un empate 1-1 en el Allianz Arena cuando el internacional Sub-21 de Inglaterra ingresó en el minuto 73, pero el partido se les escapó momentos después.

    Luis Díaz llegó a la línea de fondo tras aprovechar un brillante pase largo de Harry Kane por el flanco izquierdo antes de cortar el balón hacia la portería, y Bellingham fue el primero en llegar. Sin embargo, perdió el equilibrio al detener el balón y tardó demasiado en reajustarse, permitiendo que Michael Olise interviniera y desviara su intento de despeje en la red.

    Kovac defendió a Bellingham después de la eventual derrota 2-1 de su equipo, diciendo que "fue una hazaña artística por derecho propio que no haya marcado un autogol", y también recibió algunas palabras amables de Kane, quien lo describió como un "buen jugador con mucho potencial" atrapado en una "situación difícil". Pero nada de eso serviría de mucho consuelo ya que Bellingham parecía un hombre completamente despojado de confianza.

    Necesitaba un respiro para cambiar el rumbo, y por un breve momento a principios de diciembre, parecía que podría llegar. Bellingham jugó los 90 minutos completos en el empate 2-2 de Dortmund contra Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y mantuvo su lugar para un viaje a Friburgo. Pero cualquier esperanza de asegurarse un puesto titular se desvaneció, ya que fue expulsado ocho minutos después del segundo tiempo por una falta como último hombre sobre Philipp Treu. 

    Dortmund solo pudo mantener un empate 1-1 con 10 hombres, y Bellingham fue sancionado con una suspensión de dos partidos. Ese fue un castigo severo considerando que el portero Gregor Kobel fue realmente el culpable al enviarle un pase comprometido a Bellingham, pero resumió el inicio del mediocampista en Dortmund: mucho esfuerzo pero absolutamente ninguna suerte. 

  • Jobe Bellingham Borussia Dortmund 2025Getty Images

    'No tan bueno como Jude'

    Se ha sugerido que las acciones del padre de Bellingham llevaron a su tiempo de juego reducido, pero no hay que indagar mucho para descubrir las verdaderas razones. En su debut en la Bundesliga, Bellingham jugó como el único número 10 detrás de los delanteros Karim Adeyemi y Guirassy, pero Kovac desde entonces ha preferido una formación 3-4-3 y lo ha encasillado en una posición.

    "Creo que sus fortalezas son más en la posición número seis, necesita el juego frente a él," dijo el exentrenador del Bayern en septiembre. Bellingham ha demostrado esa madurez y compromiso siempre que ha pisado el campo, pero ha tenido que aceptar ser la tercera opción en el orden jerárquico del centro del campo.

    Bellingham era más un centrocampista de área a área en Sunderland, pero Felix Nmecha ha sido el número 8 de confianza de Kovac, con Marcel Sabitzer sentado frente a la defensa. Aunque Bellingham no tiene problema jugando como número 6, necesita libertad para avanzar para jugar su mejor fútbol, y no es sorprendente que no haya tenido mucho impacto cuando la mayoría de sus minutos desde el banquillo han sido en el rol defensivo.

    También ha habido constantes sugerencias de que Bellingham ha estado agobiado por las comparaciones con su hermano. Ciertamente se ha visto tenso, con la compostura que mostró en Sunderland dando paso a la timidez, y algunos críticos han tratado de derribarlo sin piedad, incluido el exestrella del Bayern y Alemania Dietmar Hamann, quien ha afirmado que Jobe es un "niño problemático" que "ni siquiera es la mitad de bueno que Jude".

    Declaraciones definitivas como esa son prematuras, y la sugerencia de que Jobe es un fracaso si no alcanza el mismo nivel que Jude es injusta. Jude es uno de los mejores jugadores en la historia moderna de Dortmund y de Inglaterra; si Jobe incluso se acerca a emularlo, sería un gran logro, y los problemas iniciales no significan que sea incapaz de llegar a ese nivel.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-BODOE/GLIMTAFP

    Prueba de carácter

    La buena noticia es que Kovac reconoce eso y está preparado para ser paciente. "Mi experiencia es que cuando un jugador joven se une a un nuevo club - y esto varía - es que puede tardar de tres a seis meses en adaptarse," dijo en una entrevista reciente con The Athletic. "Toma tiempo, pero a veces la gente no es justa y espera un desarrollo inmediato y grande. También viene del extranjero, donde el idioma y la cultura eran diferentes, y su hermano estaba aquí, también, así que hay esa presión extra alrededor de él."

    Kovac añadió sobre la actitud de Bellingham y su obsesión con el fútbol: "Como ser humano, es maravilloso. Es un chico educado y humilde, que quiere trabajar duro y mejorar cada día, ya sea viendo videos o en el campo de entrenamiento. Es absolutamente lo que un entrenador quiere. A veces tengo que detenerlo y recordarle que jugamos dos partidos por semana.

    "Pero realmente me gusta. No solo por cómo le ayuda, sino también porque impulsa a otros jugadores. A veces, le digo que no debería comer, beber y dormir fútbol, porque necesitas cosas diferentes en tu vida para mantener la mente libre, pero todo ha sido muy positivo. Siempre está avanzando, y tendrá absolutamente una buena carrera. Estoy muy contento con él. Es un gran chico y un muy buen jugador."

    Los últimos meses han sido una prueba brutal del carácter de Bellingham, pero sigue en pie, y ahora podría ser recompensado. Pascal Gross fue vendido de regreso a Brighton al inicio del mercado de enero, y Sabitzer ha estado fuera de juego por una lesión de pantorrilla. Como resultado, Bellingham jugó cada minuto de la victoria de Dortmund 3-2 en casa contra St Pauli el sábado, y se espera que vuelva a ser titular cuando enfrenten al Tottenham en la Liga de Campeones el martes. Una actuación sólida en el norte de Londres podría poner a Bellingham de nuevo en una trayectoria ascendente, tal vez incluso reviviendo la conversación sobre una primera convocatoria internacional senior.

    "Jugar con mi hermano para Inglaterra sería el mayor sueño de mi vida. Nada se acercaría a eso," dijo Jude en el podcast 'Out of the Floodlights' en 2024. Eso aún parece un objetivo lejano ahora, pero Jobe tiene la plataforma. Es solo una cuestión de si abraza el protagonismo o se encoge bajo él.

