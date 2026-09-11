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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Intrahistoria de la Juventus: la frase de Spalletti que hizo cambiar a Douglas Luiz, como con Brozovic

Juventus
D. Luiz
L. Spalletti

El brasileño, espoleado por el entrenador, ha cambiado de registro y es uno de los mejores en el inicio de temporada de la Juventus

Solo faltaba la nota de la redención en la novela juventina de Luciano Spalletti. El técnico toscano, por lo demás, siempre ha mostrado una habilidad especial para relanzar a centrocampistas considerados inacabados, transformándolos en protagonistas. El precedente más significativo es el de Marcelo Brozovic, a quien Spalletti le confió las llaves del Inter, cambiándole radicalmente la carrera.


En la Juventus, durante meses, se ha debatido quién entre Locatelli, Thuram y Miretti podía vivir una parábola similar. La respuesta, sin embargo, estaba en otra parte: en Douglas Luiz, uno de los descartes que regresó de sus cesiones y, hoy, una de las sorpresas más positivas del inicio de temporada de la Juventus.

  • La transformación, sin embargo, no llegó por casualidad ni fue inmediata. Entre Spalletti y el brasileño hizo falta una sacudida, que llegó después del segundo amistoso del verano en Lieja. Ante una actuación opaca, el técnico fue categórico, como revela Tuttosport: "Tienes que subir el nivel porque así no nos basta. Si confías en mí, volverás a ser el jugador que eras".


    Aquellas palabras representaron el punto de inflexión. Ya desde el partido siguiente, en el amistoso contra el Niza, Douglas Luiz mostró una cara completamente distinta, arrastrando a la Juventus a la victoria con un gol espléndido, el primero con la camiseta de la Juventus, y una actuación por fin intensa y convincente. Precisamente la intensidad, por lo demás, había sido la gran ausente en su anterior etapa en la Juventus. Ahora, bajo la dirección de Spalletti, Douglas Luiz parece haber cambiado por fin de marcha.



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