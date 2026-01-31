¿Los intocables del Real Madrid? Álvaro Arbeloa revela los CINCO jugadores que siempre quiere en el campo

Álvaro Arbeloa ha insistido en que quiere jugar con la mayor cantidad posible de sus estrellas juntas tan a menudo como sea posible, identificando al nuevo entrenador a cinco de sus jugadores como figuras clave en la plantilla. Los delanteros de renombre del club Kylian Mbappé y Vinicius Junior son dos de los jugadores que han jugado todos los minutos de los últimos cuatro partidos, con Arbeloa buscando equilibrar a los dos delanteros por la banda izquierda en su línea delantera.

En el mediocampo, Jude Bellingham y Federico Valverde representan pilares en el equipo. El inglés se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en la capital española y Arbeloa está decidido a aprovechar al máximo el talento del mediocampista ofensivo. De manera similar, la versatilidad de Valverde y el impulso que ofrece lo convierten en un miembro integral del equipo de Los Blancos.

Arbeloa, un ex defensor, aún no ha encontrado una defensa estable. Sin embargo, ve a Thibaut Courtois como su número uno indiscutible bajo los palos. Es poco probable que el belga encuentre su puesto en peligro a menos que sufra una lesión o una dramática caída de forma.