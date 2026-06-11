El vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, concedió una extensa entrevista a La Nación en Argentina. Abordaron varios temas: el susto por la lesión de Lautaro Martínez ante el Bodo/Glimt, la ausencia de Italia en el Mundial y los tres talentos a seguir en la Copa, entre ellos Nico Paz, jugador que el Inter persigue desde hace tiempo.
Traducido por
Inter, Zanetti: «Nos hemos llevado un gran susto con Lautaro. Nico Paz, Brahim Díaz y Kubo son los talentos a seguir»
TRES TALENTOS EN EL MUNDIAL
«No perdáis de vista a Brahim Díaz, de Marruecos. Me gusta muchísimo el centrocampista japonés Takefusa Kubo, de la Real Sociedad. Y uno más: prestad atención a Nico Paz».
NICO PAZ
«Nico ha vivido dos años espectaculares en Como. A pesar de su juventud y de jugar en la exigente liga italiana, ha demostrado todo su talento. Se siente muy bien y puede aportar mucho a la selección nacional».
SCALONI Y LAS COMPARACIONES CON MOURINHO, LIPPI Y MANCINI
«¿Se puede comparar a Scalondi con Passarella, Bielsa, Mourinho, Lippi o Mancini? Por cómo dirige al equipo y la sinceridad que muestra, recuerda a Bielsa: “Juega quien esté en mejor forma”. Hoy, más que nunca, la sinceridad es esencial».
FAVORITOS DEL MUNDIAL
«Francia tiene casi dos equipos y es una de las selecciones más completas. Discrepo de quienes ignoran a Brasil: sigue siendo Brasil y, con Ancelotti, llegará muy preparada. Luego está España, con una identidad muy clara. Pocos mencionan a Alemania, pero siempre es muy difícil de batir. Marruecos podría ser la sorpresa; ha mantenido una base sólida y continuidad en sus resultados, como Argentina. Y añado a Portugal: creo que puede hacer un gran Mundial».
¡QUÉ SUSTO PARA LAUTARO!
«¿La última lesión de Lautaro? Sí, nos asustamos todos. Él no suele lesionarse, así que la preocupación fue general. Volvió contra la Roma en un momento clave, fue titular y marcó rápido. Luego llegó el partido con el Como y muchos creían que perderíamos puntos en esos dos encuentros. Marcó ante la Roma, ganamos, pero no terminó bien el partido y eso le impidió jugar contra el Como; ahí nos asustamos más. Nos preguntamos: «¿Se ha vuelto a lesionar? ¿Es grave? ¿Es el mismo problema?». Si hubiera sido la misma lesión, habría sido una señal de alarma muy seria.
Está muy motivado tras una gran temporada con el Inter. En Catar sufrió un problema de tobillo que le afectó todo el Mundial, pero ganar la Copa América 2024 con sus goles clave le dio confianza. Llega en excelentes condiciones a este Mundial y puede ser clave para Argentina».