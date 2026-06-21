Según la Gazzetta dello Sport, el central marfileño interesa al Inter porque conoce la Serie A desde hace tres años, tiene experiencia a punto de cumplir 27 y puede jugar en varias posiciones de la defensa de tres.





Su nombre ya sonó como recambio de Bastoni cuando se habló de su pase al Barcelona y volvió a mencionarse cuando el Real Madrid mostró interés en el defensa interista. Mientras el Inter negocia también por Oumar Solet, del Udinese, Ndicka se perfila como el recambio ideal de Stefan De Vrij, próximo a fichar por el Panathinaikos.





Todo se resolverá en los próximos días: antes del 30 de junio la Roma necesita 60 millones en plusvalías. La Roma no quiere vender, pero el fair play financiero aprieta. El jugador está valorado en 40 millones, de los cuales una parte iría a su entorno. Las negociaciones continúan mientras el reloj corre hacia el 30 de junio.