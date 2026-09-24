La historia de los argentinos en el Inter podría contar pronto con un nuevo nombre. El Inter le sigue la pista a Santiago Beltran, portero de River Plate, nacido en 2004 con pasaporte italiano y en la agenda también de Juventus, Manchester United y Real Madrid.
Inter, sobre Santiago Beltrán, reto al Manchester United y a la Juventus: quién es, cuánto vale su cláusula de rescisión y cuándo puede liberarse
Después de Juan Pablo Carrizo, con 27 partidos con el Inter, el club podría confiar en un nuevo número uno de la Albiceleste. Gusta mucho el joven de 21 años Beltran con contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y nueva joya de los Millonarios. El club de Buenos Aires ha iniciado las primeras conversaciones para renovar y, sobre todo, para subir la cláusula de rescisión de los actuales 25 millones hasta 100 millones de dólares.
Mientras tanto, el Inter ya se habría movido a través de Javier Zanetti y precisamente el vicepresidente del club habría pedido información sobre la disponibilidad del jugador ya de cara al próximo mercado. Pero, como informa Diario UNO, por él también estarían Man United y Real Madrid, mientras que en verano la propia Juve ya había realizado una primera consulta.
Nacido en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 4 de octubre de 2004, argentino con pasaporte italiano, Santiago Beltran mide 190 cm, tiene habilidad para iniciar el juego con los pies, aprovechando su buen pie izquierdo, y ya está en la órbita de la selección argentina.
Hasta los 12 años jugaba, de hecho, como mediapunta y seguía rechazando todas las pruebas por los estudios. Poco antes de alcanzar la mayoría de edad llegó el cambio de posición y el paso a la portería tras la lesión de un compañero. Fue descubierto por Tato Montes, exentrenador de porteros de River, que lo hizo entrar en las categorías inferiores y le hizo completar todo el recorrido. Ya consolidado en Argentina, el seleccionador Scaloni lo ha convocado para este largo parón de selecciones y en su país hablan de él como del nuevo Dibu Martinez, colega con el que comparte la agencia de representantes que gestiona sus derechos federativos.
Partió como suplente de Franco Armani, pero su temporada cambió tras la grave lesión en el tendón de Aquiles del titular, que le abrió las puertas y le dio la titularidad. Una oportunidad que Beltran, que también tuvo que dejar atrás una grave lesión de ligamentos, ha sabido aprovechar al máximo, convirtiéndose en un pilar de los suyos pese a no poder evitar la eliminación de la Copa Sudamericana. En esta temporada, sumando todas las competiciones, ya ha acumulado 39 partidos, encajando 34 goles y firmando 15 porterías a cero. Su futuro está todavía por escribirse y podría reverdecer los excelentes precedentes entre Argentina e Inter.
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