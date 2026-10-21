El Inter gana al Shakhtar Donetsk con diez contra once, sufre, pero se lleva los primeros 3 puntos de esta fase de liga de la Champions League 2026/2027. Destacan las actuaciones de
Inter-Shakhtar Donetsk, las notas de CM: ¡qué ingenuidad de Bastoni! ¡Por fin Josep Martínez! Carlos Augusto, en todas partes
NOTAS DEL INTER
Josep Martínez 7,5: Controla lo que pasa por su zona, pero aparece tres veces, y con razón, en las mejores jugadas del partido. Primero, al final de la primera parte, ante el cabezazo de Bondar, con una parada que mantiene el empate; y, sobre todo, en los minutos finales, cuando firma dos intervenciones milagrosas ante Newerton y Matvienko.
Akanji 5,5: El gigante de la temporada pasada es un recuerdo lejano. Lo superan en velocidad con demasiada frecuencia, pero, sobre todo, falla pases y salidas de balón desde atrás que para alguien como él deberían ser rutinarios.
Bastoni 4,5: Vuelve a un puesto que inevitablemente le recuerda a Zenica y al desastre con Italia y, por desgracia para él, acaba exactamente igual. En defensa interpreta bien el papel, pero las dos amarillas en dos minutos son un regalo increíble para el Shakhtar y una ingenuidad que hace retroceder el reloj unos meses.
Carlos Augusto 8: Sabe jugar como central en una defensa de tres, pero, visto el estado de forma de Dimarco, ahí está totalmente desaprovechado. En cuanto sale el italiano, adelanta su posición y se transforma en un carrilero que recorre toda la banda, defiende bien y ataca mejor. Su gol, otro más en este inicio de temporada, es una bocanada de aire fresco.
Spence 5: Tímido, preocupado, nunca entra en el partido; cuando tiene el balón, siempre juega hacia atrás. Su debut como titular es un suspenso
(59' Diouf 6: Al menos su entrada da un impulso al equipo en un momento difícil, pero la expulsión de Bastoni frena ese impulso y lo obliga a correr, sí, pero hacia atrás)
Barella 6: Comete muchos errores de precisión, pero al final aporta ese esfuerzo y esa garra que, cuando más falta hacen, ayudan al Inter a notar menos la inferioridad numérica.
Calhanoglu 5: Sale visiblemente molesto con Chivu por el cambio, pero el entrenador rumano acierta: después de un disparo que se marcha por poco al comienzo de la primera parte, llega a menudo tarde a la presión y a las coberturas.
(59' Zielinski 6: Cumple sin alardes, pero aporta menos confusión a la dirección del juego que Calhanoglu).
Sucic 5,5: Corre muchísimo, a menudo en vano. Se equivoca al elegir cuándo presionar y, en el momento de mayor tensión tras la expulsión, ve una amarilla totalmente evitable que obliga a Chivu a sustituirlo
(desde el 73' Luis Henrique 6: Extremo de origen, termina el partido como lateral en una defensa de cuatro. Tiene algún despiste por inexperiencia, pero ¿será ese su futuro?)
Dimarco 5,5: Todavía no está en su mejor momento y se nota tanto en su resistencia —baja el ritmo a partir del minuto 20— como en la calidad de sus jugadas: comete errores banales no solo en centros y pases, sino también a balón parado, su especialidad
(59' Bisseck 6,5: Hacía falta energía y a él le sobra. Pelea y se impone físicamente hasta el minuto 93)
Bonny 6: A veces se estorba con Thuram, pero aun así consigue generar peligro las pocas veces que recibe el balón en condiciones.
(75' Mkhitaryan 6,5: Hacían falta experiencia, calma y sangre fría para sacar adelante un partido que se había complicado tras la roja a Bastoni, y ahí entra en escena el profesor. Asistencia perfecta para Carlos Augusto, manejo impecable del balón, baja el ritmo y controla. Lástima de la ocasión fallada tras una asistencia de Thuram)
Thuram 6,5: Empieza bien, pero después se frena cuando a todo el Inter le cuesta llevar el balón de la defensa al ataque. Entiende que la roja a Bastoni puede ser un problema anímico y entonces acelera, arrastrando a la defensa del Shakhtar a su espalda. Su asistencia a Mkhitaryan merecía mejor suerte.
Entr. Chivu 6: Sus decisiones iniciales no convencen. Su Inter está lejos tanto del equipo que él querría ver como del que se le pidió después del Brujas. Tiene el mérito de leer bien el partido y se lleva los tres puntos con los cambios desde el banquillo.
Notas del Shakhtar Donetsk
Riznyk 6,5: Muy rápido de reflejos tanto ante Thuram como ante Bonny, no puede hacer nada en el mano a mano con Carlos Augusto.
Vinícius Tobias 6,5: Se mueve a menudo por dentro, con mucho espacio a su disposición. Parte desde atrás, atrae la presión de Sucic y luego lo obliga a correr muchos metros hacia atrás.
Bondar 5,5: El Inter rara vez ataca por su lado. En los balones aéreos está siempre preciso y atento, y es además el más peligroso de su equipo con un cabezazo en el minuto 40 que obliga a Martínez a realizar una gran parada.
Matviyenko 6: Las únicas ocasiones peligrosas del Inter llegan por su lado. Cuando Bonny y Thuram consiguen entrar en juego, lo hacen solo por esa zona. Sin embargo, les va tomando la medida con el paso de los minutos y al final incluso está cerca de marcar el 1-1.
Pedro Henrique 6: Casi nunca se incorpora al ataque y se preocupa de contener primero a Spence y luego a Diouf, aunque ninguno de los dos llega a ser peligroso. Rápido en los repliegues defensivos.
Ocheretko 5,5: Demasiado impreciso. Pierde dos balones muy comprometidos al inicio del partido y Riznyk salva el resultado en ambas ocasiones. También desperdicia una buena ocasión de gol tras un saque de esquina. Tiene el «mérito» de provocar a Bastoni, recibir un empujón suyo y acabar haciendo que lo expulsen.
(desde el 72' Isaque sin calificación)
Alisson Santana 6,5: El más peligroso de su equipo. Su jugada «a lo Neymar» por encima de la cabeza de Dimarco es la chispa que enrarece el partido y hace que el Inter pierda un poco los papeles y que, poco después, Bastoni también los pierda.
(desde el 82' Bruninho sin calificación)
Pedrinho 6: Mientras está en el campo, es el más incisivo de su equipo. Partiendo desde la derecha, se mete a menudo hacia el centro y llega a crear peligro con un disparo desviado y con un pase filtrado que un compañero no consigue controlar en el área, delante de Josep Martínez.
(desde el 32' Nazaryna 5,5: Apenas aparece y no alcanza el nivel del compañero al que sustituyó)
Marlon Gomes 6: Comete muchas faltas, provoca, busca el choque y luego se deja caer a menudo. El árbitro alemán le permite hacerlo sin trabas, pero, más allá de eso, aporta poco a su equipo.
Mendoza 6: A punto de ser sustituido a mediados de la primera parte por un problema en el brazo, finalmente permanece en el campo y completa una actuación sólida tanto en ataque como en defensa.
(desde el 72' Newerton 6,5: Es el más peligroso de su equipo en el tramo final. Solo una gran parada de Josep Martínez le priva del gol)
Kauã Elias 5: Uno de los jugadores de los que más se habló en la previa, pasa inadvertido durante todo el partido y nunca consigue inquietar a la defensa del Inter.
(desde el 72' Traore sin calificación)
Entrenador: Arda Turan 6: Presenta un Shakhtar que consigue responder durante mucho tiempo, golpe por golpe, al Inter y que también le pone en serios apuros. Pierde pronto a uno de sus mejores hombres y acaba llevándose un cero que, por lo visto en el campo, no merece.
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