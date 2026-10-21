7' - Esta vez es el Inter el que queda desprevenido: Pedrinho recorre 30 metros con el balón en los pies y prueba suerte con la izquierda desde la frontal, pero su disparo es desviado y Josep Martinez lo detiene con facilidad.





5' OCASIÓN - El Inter vuelve a recuperar el balón y Calhanoglu dispara desde la frontal. El balón se va fuera.





3' OCASIÓN - Sucic recupera el balón y se lo pasa a Bonny dentro del área. Este asiste a Thuram, que remata con la derecha buscando el palo contrario, pero Riznyk salva.





0' Comienza el partido en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21





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