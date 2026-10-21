El Inter vuelve al campo para disputar la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá al Shakhtar Donetsk en San Siro a partir de las 21:00. Un partido ya a todo o nada para el Inter de Cristian Chivu, que aún espera volver a meterse en la lucha por los ocho primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con cuatro puntos sumados en las dos primeras jornadas.
INTER-SHAKHTAR 0-0
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