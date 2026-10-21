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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter-Shakhtar 0-0: Thuram, peligroso desde el inicio; Riznyk salva

Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk

Sigue el Inter-Shakhtar Donetsk, partido correspondiente a la 3.ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Inter vuelve al campo para disputar la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá al Shakhtar Donetsk en San Siro a partir de las 21:00. Un partido ya a todo o nada para el Inter de Cristian Chivu, que aún espera volver a meterse en la lucha por los ocho primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con cuatro puntos sumados en las dos primeras jornadas.


INTER-SHAKHTAR 0-0

GOLEADORES: -



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    7' - Esta vez es el Inter el que queda desprevenido: Pedrinho recorre 30 metros con el balón en los pies y prueba suerte con la izquierda desde la frontal, pero su disparo es desviado y Josep Martinez lo detiene con facilidad.


    5' OCASIÓN - El Inter vuelve a recuperar el balón y Calhanoglu dispara desde la frontal. El balón se va fuera.


    3' OCASIÓN - Sucic recupera el balón y se lo pasa a Bonny dentro del área. Este asiste a Thuram, que remata con la derecha buscando el palo contrario, pero Riznyk salva.


    0' Comienza el partido en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

  • Inter-Shakhtar: ficha del partido

    Inter-Shakhtar 0-0


    Goleadores: -


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram.

    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Entrenador: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias.

    Suplentes: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.

    Entrenador: Arda Turan.


    Árbitro: Osmers (GER)

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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