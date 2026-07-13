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Grafica Calciomercato Khalaili Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Simone Gervasio

Traducido por

Inter, se esfuma el fichaje de Khalaili: «Lo que odiáis puede ser algo bueno». Y su amigo: «Te han echado el mal de ojo»

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A. Khalaili

Tras confirmarse que la negociación que habría llevado a Anan Khalaili al Inter se frustró, el extremo, que por ahora sigue en el Union St. Gilloise, emitió sus primeras declaraciones.


Durante la rueda de prensa que abrió la concentración del Inter, el presidente Marotta confirmó que Khalaili no será jugador nerazzurro. Aunque ya había acuerdo con el jugador y el club, el fichaje se frustró por problemas cardíacos detectados en los reconocimientos médicos del CONI. Por ello, el israelí sigue en el Union y Chivu debe buscar otro refuerzo.

  • Minutos después de las palabras de Marotta, el extremo publicó en redes sociales sobre la falta de aptitud deportiva que frustró su fichaje:


    «Puede que detestéis algo que, en realidad, es bueno para vosotros, y puede que améis algo que, en realidad, es malo para vosotros. Alabado sea Dios».


    Para mostrar el difícil momento que atraviesa el jugador, su amigo el músico Eyad Tannous publicó:


    El amigo de Khalaili escribe: «Nunca creí en el mal de ojo, pero después de lo ocurrido, ahora sí. No solo eres nuestro amigo y una persona querida: eres nuestro hermano y nuestro verdadero campeón. Hermano mío, Anan, eres una montaña que ningún viento puede sacudir. Que Dios te dé fuerzas y te proteja. Que sigas haciéndonos sentir orgullosos, como siempre has hecho. Puede que ahora detestes esto, pero resultará algo bueno para ti».

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