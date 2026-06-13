Al Real Madrid le gustan Alessandro Bastoni (aunque ha bajado en la lista de Mourinho), Marcus Thuram y Lautaro Martínez; sin embargo, hoy Florentino Pérez —que busca un delantero internacional de 150 millones para Mourinho— mira hacia otro lado.

En el Inter no ocultan su interés por Nico Paz, por lo que aún se negocia su recompra al Como, que desea retenerlo para que brille en la Champions.