El Corazón Classic 2026 permitió al Inter y al Real Madrid revivir a sus leyendas y llenar el Bernabéu con más de 50 000 aficionados nostálgicos. Además, el encuentro sirvió para reforzar los lazos entre ambas entidades, cuyas directivas, históricamente cercanas, han cerrado numerosos acuerdos.
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Inter-Real Madrid: se reunió Marotta con Florentino Pérez; hay cinco nombres sobre la mesa, además de Nico Paz
SE HA CELEBRADO LA REUNIÓN
En un momento histórico en el que muchos jugadores de ambos clubes resultan tentadores, la esperada reunión de hoy entre Florentino Pérez y Beppe Marotta, difundida por las redes sociales de los clubes, ha avivado los rumores de mercado.
¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE DESPUÉS DE DUMFRIES?
El último fichaje entre ambos clubes lo ha cerrado el Real Madrid: el lateral derecho Denzel Dumfries, que deja el Inter para incorporarse al equipo español. El club blanco ha activado la cláusula de rescisión de 20 millones de euros, y el Inter ya había decidido no oponerse a la salida del holandés. ¿Quién le reemplazará?
NO SOLO NICO PAZ
Al Real Madrid le gustan Alessandro Bastoni (aunque ha bajado en la lista de Mourinho), Marcus Thuram y Lautaro Martínez; sin embargo, hoy Florentino Pérez —que busca un delantero internacional de 150 millones para Mourinho— mira hacia otro lado.
En el Inter no ocultan su interés por Nico Paz, por lo que aún se negocia su recompra al Como, que desea retenerlo para que brille en la Champions.
5 NOMBRES EN LÍNEA
Según «La Repubblica», hay cinco nombres sobre la mesa en las negociaciones entre ambos clubes. Al Inter le interesan especialmente las alternativas al mediapunta argentino que juega en el Como.
Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Endrick (que vuelve de su cesión en el Lyon pero quiere quedarse en Madrid), el antiguo pupilo Arda Güler y Rodrygo, quien se recuperará pronto de su lesión y no entra en los planes de Mourinho, son perfiles que gustan en Milán.