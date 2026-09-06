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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, Pio Esposito tras la renovación: «Agradecido a Chivu, con él desde la Sub-14»

Inter Milán
F. Esposito

El delantero centro del Inter habla tras la renovación hasta 2032

Pio Esposito, delantero centro del Inter y recién renovado hasta 2032, habla para los canales oficiales del club.


Pio, tú y el Inter juntos hasta 2032: ¿qué significa y qué valor tiene para ti esta renovación?

"Debo decir que es algo muy emocionante: cuando me subí al coche para venir aquí, tuve mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque siento que es un logro importante para mi vida y para mi carrera, aunque en absoluto es un punto de llegada, sino un punto desde el que partir para seguir trabajando así y un reconocimiento al trabajo hecho hasta hoy, así que hay que seguir trabajando de esta manera".


Tenías 9 años la primera vez que te pusiste la camiseta del Inter, ¿qué le dirías hoy a esa versión de ti, a la luz del camino futbolístico que has recorrido?

"Sin duda yo le diría que crea siempre, en los mejores momentos y en los momentos un poco menos bonitos, que siga creyendo y, sobre todo, que trabaje siempre al máximo, porque con trabajo tarde o temprano los resultados llegan".


  • ¿Cuánto ha influido en tu crecimiento el técnico Chivu? Ya habías jugado con él en el Primavera.

    "Mucho, también estuve en el Sub-14 con el técnico Chivu. Desde siempre he tenido una gran estima y confianza en mí mismo, así que volver a encontrarme con él en el primer equipo fue algo demasiado importante para mí. Me dio una oportunidad con la que soñaba desde toda la vida: estoy contento de que hasta hoy haya conseguido devolverle su confianza, espero y quiero seguir haciéndolo".


    Desde tu regreso al Inter, en una temporada has levantado dos trofeos y a nivel individual has sumado 10 goles. ¿Qué objetivos personales tienes para tu futuro?

    "Tanto a nivel de trofeos como a nivel de estadísticas, lo importante es intentar no pararse, no conformarse nunca y seguir creciendo. No me gusta decir un número preciso de goles o de estadísticas, pero el objetivo es intentar mejorar siempre, como jugador y también como persona".


    ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los aficionados con los que tienes un vínculo especial?

    "Les doy las gracias antes que nada porque desde el primer día que volví al primer equipo me acogieron de una manera increíble. Os digo gracias: estoy muy contento de seguir esta aventura juntos".

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