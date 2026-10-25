Inter, penalti no concedido a Thuram: Mariani primero señala el punto de penalti y luego cambia de opinión. Marelli: «El criterio está bien, pero hay que corregir estos errores»

El Inter, que pierde 1-0 tras el gol de Jimenez desde el borde del área, que sorprendió tanto a Bastoni como a Provedel, intenta aumentar el ritmo y la presión. La jugada avanza de izquierda a derecha y el balón llega a Thuram, que lo controla dentro del área, cerca del vértice derecho, ante Viery.

El delantero francés encara al defensor de la Fiorentina, mueve el balón y lo invita a intervenir. Viery no toca el balón en ningún momento y, por el contrario, golpea de lleno la pierna de Thuram, que cae dentro del área.

Mariani primero parece señalar el punto de penalti, pero luego cambia de opinión e indica con un gesto claro que «no hay nada». Fabbri, desde la sala VAR de Lissone, podría intervenir, pero opta por mantener el criterio arbitral y no conceder el penalti.