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Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, penalti no concedido a Thuram: Mariani primero señala el punto de penalti y luego cambia de opinión. Marelli: «El criterio está bien, pero hay que corregir estos errores»

Inter Milán
Fiorentina
Inter Milán vs Fiorentina
Serie A

Furiosas protestas en el minuto 68 del Inter-Fiorentina

El Inter, que perdía 1-0 en el minuto 65 tras el increíble gol de Alex Jimenez, protesta enérgicamente por la actuación del árbitro Mariani en una jugada ocurrida poco después, en el minuto 68, dentro del área de la Fiorentina.

Los protagonistas de la jugada fueron Markus Thuram y el defensa brasileño Viery. El delantero del Inter, tras superarlo, cayó en el área y reclamó un penalti que parecía claro y que el árbitro primero pareció señalar, pero luego cambió de opinión. ¿Qué ocurrió y qué debería haber señalado?

  • LA JUGADA

    El Inter, que pierde 1-0 tras el gol de Jimenez desde el borde del área, que sorprendió tanto a Bastoni como a Provedel, intenta aumentar el ritmo y la presión. La jugada avanza de izquierda a derecha y el balón llega a Thuram, que lo controla dentro del área, cerca del vértice derecho, ante Viery.

    El delantero francés encara al defensor de la Fiorentina, mueve el balón y lo invita a intervenir. Viery no toca el balón en ningún momento y, por el contrario, golpea de lleno la pierna de Thuram, que cae dentro del área.

    Mariani primero parece señalar el punto de penalti, pero luego cambia de opinión e indica con un gesto claro que «no hay nada». Fabbri, desde la sala VAR de Lissone, podría intervenir, pero opta por mantener el criterio arbitral y no conceder el penalti.

  • EL COMENTARIO DE MARELLI Y STRAMACCIONI

    El penalti parece evidente, pero el juego se reanuda. Desde los estudios de Dazn, primero el exentrenador Andrea Stramaccioni y después el analista arbitral y exárbitro Luca Marelli confirman el error manifiesto.

    Para Stramaccioni: «Esto es falta dentro del área, en el centro del campo y en defensa. Es falta siempre».

    Para Marelli: «Es un problema que habrá que abordar. Entiendo el criterio de dejar jugar, entiendo que el listón esté alto, pero este es un penalti evidente. Thuram se ha adelantado, Viery ha abierto la pierna derecha hacia el rival y ha habido contacto... Puede que Thuram lo haya exagerado, pero en estas circunstancias había que señalar penalti y el VAR debía intervenir porque es un error de Mariani.

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