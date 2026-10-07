Manuel Akanji, defensa del Inter y de la selección suiza, tiene claras las metas de la temporada: el ex del Manchester City, nacido en 1995, quiere la Champions League. "No firmo por ganar solo el Scudetto y la Copa Italia como el año pasado, quiero ganarlo todo. Estaría bien ganar el premio al mejor defensa de la Serie A, pero no depende de mí. Lo importante es siempre el equipo: yo intento poner de mi parte", dice el defensa, con 50 partidos y 2 goles hasta ahora con la camiseta del Inter.