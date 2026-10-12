¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Grafica Oaktree Marotta Inter 2025 2026 2.1 deskCalciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, oficial: superávit de 22,7 millones. Marotta: «Consolidación de los ingresos y tercer doblete. Pronto, el nuevo estadio»

Inter Milán

Tras el consejo de administración, la junta de accionistas también ha aprobado las cuentas de 2026.

Las sensaciones positivas ya transmitidas al término de la reunión del consejo de administración fueron confirmadas también por la junta de accionistas del Inter.

El balance cerrado el pasado 30 de junio de 2026 supone, de hecho, un paso importante en el proceso de crecimiento y consolidación internacional del club, que cierra las cuentas con un beneficio de 22,7 millones de euros, registra la segunda mayor facturación de su historia y refuerza también su patrimonio neto, que vuelve a ser positivo.


  • BALANCE APROBADO

    La Asamblea de Accionistas de F.C. Internazionale Milano S.p.A. aprobó las cuentas del ejercicio fiscal 2025/26 durante la reunión telemática celebrada hoy, en presencia del presidente y consejero delegado Giuseppe Marotta y de la alta dirección del Inter.

  • INGRESOS RÉCORD

    La cuenta de resultados de la temporada 2025/26 refleja ingresos de 518 millones de euros, el segundo mejor registro de la historia del club, solo por detrás del récord de la temporada pasada (567 millones de euros), que estuvo marcado por los ingresos extraordinarios derivados de la participación en el Mundial de Clubes de la FIFA y de la clasificación para la final de la UEFA Champions League.

  • BENEFICIO DE 22,7 MILLONES Y REDUCCIÓN DE COSTES

    El ejercicio vuelve a cerrarse en positivo, con un beneficio neto de 22,7 millones de euros, gracias a la consolidación de la facturación, impulsada por el aumento de los ingresos comerciales y los generados en los días de partido, y a una reducción de los costes de producción de unos 20 millones de euros, equivalente al 4 %.

    La evolución del ejercicio fiscal ha permitido que el patrimonio neto del Grupo vuelva a terreno positivo y se sitúe en 10,4 millones de euros, frente a los 12 millones de euros negativos registrados al cierre del ejercicio 2024/25.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • REDUCCIÓN DE COSTES E INVERSIONES EN LA PINETINA

    Durante el ejercicio fiscal en cuestión, los gastos financieros se redujeron aproximadamente un 50 %, lo que equivale a 19 millones de euros, gracias a la operación de refinanciación concluida a finales del año pasado. La nueva financiación tiene un coste del capital más bajo que la anterior.

    Asimismo, el club ha puesto en marcha un importante plan de inversiones para el desarrollo de las infraestructuras del Inter Training Center de Appiano Gentile y del Konami Women & Talent Center de Interello.

  • INFORME DE SOSTENIBILIDAD

    Al término de la Asamblea de Accionistas, la sociedad ha compartido el primer Informe de Sostenibilidad de su historia. Este documento tiene como objetivo hacer tangible la voluntad del club de emprender un proceso estructurado, sistematizar las actividades ya iniciadas, comprender su impacto e identificar con mayor claridad las áreas de mejora.

  • LAS PALABRAS DE MAROTTA

    «En una temporada en la que conquistamos nuestro tercer doblete nacional, fuera del campo el club vivió una etapa de consolidación financiera. El trabajo de saneamiento se aceleró aún más con la llegada de Oaktree como nuevo propietario. Las cuentas sometidas a su aprobación confirman, de hecho, el importante fortalecimiento de la situación económica y patrimonial del club. Los ingresos vuelven a superar los 500 millones de euros, el ejercicio se cierra con un beneficio neto, los gastos financieros son inferiores a los del ejercicio anterior y el capital, después de mucho tiempo, ha vuelto a ser positivo. Mantendremos nuestro compromiso de equilibrar la sostenibilidad y la competitividad deportiva, convencidos de que vamos por el buen camino. Pronto compartiremos con todos ustedes el maravilloso fruto del trabajo de diseño del nuevo estadio de Milán, que será un nuevo icono urbano: un renovado espacio de vocación deportiva, vivo y abierto a la ciudadanía. Este estadio en propiedad representará, además, una plataforma estratégica que permitirá al Inter aumentar sus ingresos y cerrar la brecha con los mejores clubes europeos».

Liga de Campeones
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Brujas crest
Brujas
CLB