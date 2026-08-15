

Djed Spence es nuevo jugador del Inter. El carrilero inglés, nacido en 2000, llega al Inter procedente del Tottenham Hotspur en calidad de traspaso definitivo: Spence ha firmado un contrato con el club hasta el 30 de junio de 2031.

Carrilero de físico imponente, técnico y hábil en el uno contra uno, dotado de una impresionante progresión en velocidad, Spence juega de forma propositiva y dinámica. Sabe aparecer en ataque encarando a los rivales con decisión y es capaz de realizar recuperaciones y cierres defensivos increíbles, como demostró en el Mundial ante Argentina con la prodigiosa recuperación sobre Giuliano Simeone. La calma y la tranquilidad son rasgos distintivos de su carácter: cualidades que ha heredado de su familia y que también ha demostrado tener sobre el campo. Sabe esperar el momento justo para encarar al rival y calcular el instante ideal para interceptarlo cuando le atacan. Es un equilibrio hecho de potencia y control, de instinto y lucidez, que convierte a Djed Spence en un carrilero capaz de dejar huella en ambas fases. Ahora, después de un camino que comenzó en los campos de Peckham y lo ha llevado hasta los grandes escenarios internacionales, su historia continúa en el Inter. Djed Spence es nuevo jugador del Inter.



