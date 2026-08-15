Solo faltaba la oficialidad, que hoy, en la víspera del amistoso que el Inter disputará en Bari contra el Betis Sevilla, ha llegado puntualmente. Djed Spence es un nuevo jugador del Inter. El club de Viale della Liberazione ha confirmado con un comunicado publicado a través de sus redes sociales y su sitio web el buen desenlace de la operación con el Tottenham. Ayer el carrilero inglés pasó el reconocimiento médico y hoy ha llegado la firma de los contratos.
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Inter, oficial el fichaje de Spence: todas las cifras, los detalles y el número de camiseta
EL COMUNICADO
Djed Spence es nuevo jugador del Inter. El carrilero inglés, nacido en 2000, llega al Inter procedente del Tottenham Hotspur en calidad de traspaso definitivo: Spence ha firmado un contrato con el club hasta el 30 de junio de 2031.
Carrilero de físico imponente, técnico y hábil en el uno contra uno, dotado de una impresionante progresión en velocidad, Spence juega de forma propositiva y dinámica. Sabe aparecer en ataque encarando a los rivales con decisión y es capaz de realizar recuperaciones y cierres defensivos increíbles, como demostró en el Mundial ante Argentina con la prodigiosa recuperación sobre Giuliano Simeone. La calma y la tranquilidad son rasgos distintivos de su carácter: cualidades que ha heredado de su familia y que también ha demostrado tener sobre el campo. Sabe esperar el momento justo para encarar al rival y calcular el instante ideal para interceptarlo cuando le atacan. Es un equilibrio hecho de potencia y control, de instinto y lucidez, que convierte a Djed Spence en un carrilero capaz de dejar huella en ambas fases. Ahora, después de un camino que comenzó en los campos de Peckham y lo ha llevado hasta los grandes escenarios internacionales, su historia continúa en el Inter. Djed Spence es nuevo jugador del Inter.
Cifras, detalles y número de camiseta
La operación entre Inter y Tottenham se cerró sobre la base de un traspaso a título definitivo de 30 millones de euros, a los que se suman 5 millones de euros en bonus y el 10 % de una futura reventa que se ha dejado a los Spurs. Spence, que debería vestir el dorsal 24 (que había quedado libre tras la salida de André Onana y que antes del portero llevó otro ex del Tottenham como Christian Eriksen), ha firmado un contrato de 5 años a razón de 3 millones de euros netos por temporada más bonus.
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