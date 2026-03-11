Goal.com
Grafica Mkhitaryan InterCalciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter: no solo Calhanoglu y Frattesi, también hay dudas sobre el futuro de Mkhitaryan

¿Dentro o fuera? ¿Renovación o despedida? ¿O quizá un escenario que, hasta ahora, ni siquiera se había tenido en cuenta?

El verano de 2026 será el momento en el que el centro del campo del Inter sufrirá una necesaria e inevitable revolución. En Milán, las reflexiones sobre el futuro ya han comenzado y, aunque el objetivo prioritario es terminar la temporada con el Scudetto, hay quienes en Viale della Liberazione ya están empezando a hacer balance de lo que deberán ser los próximos movimientos en una demarcación tan fundamental.

El futuro de Davide Frattes y Hakan Calhanoglu es un tema que ya se ha debatido ampliamente, pero, a diferencia de hace unas semanas, está cambiando la opinión con respecto a Henrik Mkhitaryan.

  • CALHANOGLU: RENOVACIÓN O ADIÓS

    El capítulo más importante es sin duda el del centrocampista turco, que hoy en día es un pilar casi insustituible del equipo y un elemento en torno al cual gira gran parte del juego establecido hace ya algunos años por Simone Inzaghi. Su contrato expira el 30 de junio de 2027, por lo que o bien se llega a una renovación, poco probable a día de hoy, antes del inicio del mercado, o bien el exjugador del Milan dirá adiós.

  • FRATTESI SERÁ VENDIDO

    Después de muchas sesiones de mercado en las que estuvo a punto de decir adiós, pero en las que al final siempre se quedó en Milán, Davide Frattesi finalmente recibirá el visto bueno para su traspaso. No gratis, ni a precio de saldo, sino con una valoración sostenible tanto para los mejores clubes italianos como extranjeros. El centrocampista lleva tiempo descontento por su escasa participación y se le complacerá siempre que se presente una oferta satisfactoria de al menos 30 millones.

  • ¿MKHITARYAN DICE BASTA?

    En comparación con lo que se había especulado en las últimas semanas, en las que se había hablado incluso de la renovación del contrato de Mkhitaryan, que expira al final de la temporada, hoy, según informan Fabrizio Romano y Matteo Moretto en YouTube, las sensaciones son totalmente diferentes. El jugador quiere, ante todo, terminar la temporada ganando, a ser posible, el Scudetto y, por qué no, también la Coppa Italia, pero, por primera vez, a sus 37 años, está empezando a plantearse decir adiós al fútbol. Serán meses de reflexión, pero las posibilidades de que, además de su posible retirada, también abandone Milán son reales.

