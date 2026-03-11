Inter: no solo Calhanoglu y Frattesi, también hay dudas sobre el futuro de Mkhitaryan

El verano de 2026 será el momento en el que el centro del campo del Inter sufrirá una necesaria e inevitable revolución. En Milán, las reflexiones sobre el futuro ya han comenzado y, aunque el objetivo prioritario es terminar la temporada con el Scudetto, hay quienes en Viale della Liberazione ya están empezando a hacer balance de lo que deberán ser los próximos movimientos en una demarcación tan fundamental.

El futuro de Davide Frattes y Hakan Calhanoglu es un tema que ya se ha debatido ampliamente, pero, a diferencia de hace unas semanas, está cambiando la opinión con respecto a Henrik Mkhitaryan.