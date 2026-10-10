Inter, Mkhitaryan: «Descarto la posibilidad de trasladarme a Arabia Saudí, a Armenia o a la MLS»

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista del Inter, entrevistado por la televisión armenia, habló así sobre su futuro: "Descarto la posibilidad de trasladarme a Arabia Saudí, a Armenia o a la MLS. Porque para mí el dinero nunca ha sido lo más importante. Nunca he jugado al fútbol por dinero. He cambiado de club y he jugado al fútbol por mis ambiciones, por mis objetivos, por esos sueños que tenía desde niño y que me han acompañado a lo largo de mi carrera".